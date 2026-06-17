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Tekirdağ'dan Türkiye Şampiyonu 3 Kemaller Halk Dansları Spor Kulübü Coşkuyla Karşılandı

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Gaziantep'te düzenlenen Türkiye Halk Oyunları Federasyonu finallerinde 'Büyük Erkekler Düzenlemesiz' dalında şampiyon olan 3 Kemaller Halk Dansları Spor Kulübü, Tekirdağ'da coşkuyla karşılandı. Ekip, üst üste üçüncü kez Türkiye şampiyonu oldu.

GAZİANTEP'te düzenlenen Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Türkiye Finalleri'nde, 'Büyük Erkekler Düzenlemesiz' dalında Türkiye şampiyonu olan 3 Kemaller Halk Dansları Spor Kulübü, Tekirdağ'da coşkuyla karşılandı.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından Gaziantep'te, Büyükler Türkiye Finalleri yarışmaları düzenlendi. Yarışmaya Tekirdağ'dan katılan 3 Kemaller Halk Dansları Topluluğu, 'Büyük Erkekler Düzenlemesiz' dalında, rakiplerini geride bırakarak birinciliği elde etti. Şampiyonanın ardından Tekirdağ'a dönen ekip için Valilik önünde karşılama programı düzenlendi. Halk oyunları ekibi ve vatandaşlar, dans ederek başarıyı kutladı.

3 Kemaller Halk Dansları Spor Kulübü Eğitmeni Fırat Nalcıoğlu, Türkiye finallerine kendi bölgelerinde birinci olan 20 ilin katıldığını söyleyerek, "Biz bu şampiyonluğu 3 senedir üst üste kazanıyoruz. Bu özelliği Tekirdağ'a yaşatan dansçı kardeşlerimi yürekten tebrik ediyorum. Bizim kültürümüzü yaşatıyorlar. Tekirdağ'ın adını tüm Türkiye'ye tanıtıyorlar, tüm dünyaya tanıtıyorlar. Ayrıca sayın valimiz Recep Soytürk'e çok teşekkür ediyorum, bizim her zaman yanımızda en büyük destekçimiz oldu" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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