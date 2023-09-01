Tekirdağlı Genç Kick Boksçu Dünya 2'ncisi

Tekirdağ'da kendini savunmayı öğrenmek ve kötü alışkanlıklardan uzak durmak için başladığı kick boks sporunda dünya 2'ncisi olan 16 yaşındaki Mehmet Efe Arat, dünya şampiyonluğunu hedefiyle çalışıyor.

Tekirdağ'da kendini savunmayı öğrenmesi, kötü alışkanlıklardan uzak durması için annesinin ısrarıyla başladığı kick boks sporunda dünya 2'ncisi olan 16 yaşındaki Mehmet Efe Arat, dünya şampiyonluğunu hedefiyle çalışıyor.

Süleymanpaşa ilçesinde yaşayanMehmet Efe, 12 yaşında kick boks ile tanıştı.

Antrenör Özcan Özel ile çalışmalara başlayan Mehmet Efe, önemli gelişim gösterdi.

Tekirdağ'da 2021 yılında yapılan müsabakalarda il birincisi olan Mehmet Efe, 2022 yılında katıldığı dünya şampiyonasında da üçüncülük kürsüsüne çıktı.

Arkadaşlarının memleketlerine de atıfta bulunarak "Kars kartalı" olarak seslendiği sporcu, AA muhabirine, kick boks sporuna istemediği halde annesini kırmamak için başladığını söyledi.

Bir süre sonra branşını sevmeye başladığını ifade eden Mehmet Efe, yarışmalarda elde ettiği başarılar nedeniyle annesinin ve yakın çevresinin kendisiyle gurur duyduğunu ifade etti.

Annesinin, kötü alışkanlıklardan uzak durması için başlattığı sporu, yaşam biçimi haline getirdiğini dile getiren milli sporcu, şunları kaydetti:

"İlk başta istemeyerek yaptım ama sonunda bu spora aşık oldum. Spora başladıktan sonra disiplinli bir şekilde ilerledik ve iradeyi koruduk. 2021 yılında Tekirdağ il birincisi oldum. Geçen yıl katıldığım İstanbul'da düzenlenen dünya şampiyonasında 60 kiloda dünya üçüncüsü oldum. Bu yıl yine İstanbul'da düzenlenen K1'de dünya ikincisi oldum. Zor bir süreçten geçtik. Elimizden geleni yaptık. Sevindik mi, hayır ama yine de kutladık. Bundan sonraki hedefim şüphesiz dünya şampiyonu olmak, 'Kars kartalı' avını yakalayacak ve Allah'ın izniyle dünya şampiyonu olacağız."

Mehmet Efe, kazandığı derecelerden memnun olduğunu ancak hedefinin daha büyük başarıları hedeflediğini kaydetti.

Antrenör Özcan Özel de öğrencisinin en sert branşlarda maç yaptığını, müsabakaların ardından bir sonraki dünya şampiyonluğu için hazırlıklara başladıklarını ve müsabakaya iki gün kala dahi antrenman yaptıklarını söyledi.

Antrenmanlarda öğrencisinin birçok kez sakatlık yaşadığını belirten Özel, dünya şampiyonluğu için çalıştıklarını kaydetti.