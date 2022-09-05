Tekirdağ haber | 6. Uluslararası Süleymanpaşa Cup Yelken Yarışları sona erdi

Tekirdağ'da düzenlenen 6. Uluslararası Süleymanpaşa Cup Yelken Yarışları sona erdi.

Türkiye Yelken Federasyonu, Süleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü iş birliğinde gerçekleştirilen organizasyon, son gününde yarışlarıyla tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Tekirdağ Valiliğinin katkılarıyla gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Yunanistan, Bulgaristan, Malta, Kuzey Makedonya, Ukrayna ve Tayland'dan 313 sporcu mücadele etti.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Rumeli İskelesi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, çok güzel bir organizasyonu geride bıraktıklarını söyledi.

Yüksel, yarışlara katılan bütün sporcuları tebrik ederek, "Herkesi birinci olarak görüyorum." dedi.

Organizasyonun düzenlenmesinde büyük katkıları olduğunu ifade ettiği Trakya Yelken Kulübünü tebrik eden Yüksel, organizasyonun hem tanıtıma hem de farklı bir spor dalının tercih edilmesine vesile olduğunu kaydetti.

Türkiye Yelken Federasyonu İl Temsilcisi Birol Uzel de Tekirdağ'ın her zaman yelkende adından söz ettirdiğini ve her yıl çok güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptığını dile getirdi.

Tören, protokol üyelerinin hakemlere, jüriye ve dereceye giren sporculara kupa ile madalyalarını vermesiyle sona erdi.

Yarışlarda kategorilerine göre dereceye giren sporcular şöyle:

Optimist Genel Kategori:

1 - Ali Poyraz Özdemir

2- Deniz Süvari

3- Mehmet Budak

Optimist Kızlar:

1-Daniela Gocheva

2- Irmak Süvari

3-Derin Bartan

Optimist Junior Genel Kategori:

1-Eren Çakır

2-Tuna Kaya

3-Ahmet Barut

Optimist Junior Kızlar:

1-Elif Derece

2-Lale Goça

3- Vera Tüfekçiler

Chery Country Cup Erkekler:

1-Mehmet Budak

2-Zeynep Canaz

3-Maya Karabat

Chery Country Cup Kızlar:

1-Naz Aydın

2-Nergiz Memmedova

3-Boyona Kosturkova