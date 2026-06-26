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?Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon yarın belli olabilir

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Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Fenerbahçe İstanbul Jet, Beşiktaş'ı 92-70 yenerek seride 2-1 öne geçti. Yarınki maçı kazanırsa şampiyon olacak.

?Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Beşiktaş, yarın Fenerbahçe İstanbul Jet'i konuk edecek.

Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 14.00'te başlayacak.

Sarı-lacivertli takım, serinin üçüncü maçında rakibini 92-70 mağlup ederek 2-1 öne geçti.

Üç galibiyete ulaşacak takımın 2025-2026 sezonunu şampiyon tamamlayacağı seride Fenerbahçe İstanbul Jet, yarın Beşiktaş'ı yenmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat
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