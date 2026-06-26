?Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon yarın belli olabilir
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Fenerbahçe İstanbul Jet, Beşiktaş'ı 92-70 yenerek seride 2-1 öne geçti. Yarınki maçı kazanırsa şampiyon olacak.
?Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Beşiktaş, yarın Fenerbahçe İstanbul Jet'i konuk edecek.
Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 14.00'te başlayacak.
Sarı-lacivertli takım, serinin üçüncü maçında rakibini 92-70 mağlup ederek 2-1 öne geçti.
Üç galibiyete ulaşacak takımın 2025-2026 sezonunu şampiyon tamamlayacağı seride Fenerbahçe İstanbul Jet, yarın Beşiktaş'ı yenmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat