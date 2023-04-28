Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası-3 finalleri, Yalova'da başladı

Yalova ve Bursa'nın Orhangazi ilçesinde düzenlenen Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Federasyonu (IWBF Europe) Avrupa Kupası-3 finalleri başladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı katkılarıyla, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Yalova Ortopedikler Spor Kulübünün (YOSK) ev sahipliğindeki turnuvaya 7 takım katılıyor.

Müsabakalarda Türkiye'den YOSK ve İzmir Büyükşehir Belediye spor, Almanya'dan Hannover United, Büyük Britanya'dan London Titans, Fransa'dan Toulouse IC, İsviçre'den Pilatus Dragons RCZS ve İtalya'dan Dinamo Lab Banco Di Sardegna Sassari yer alıyor. Bir başka İtalya ekibi Treviso ise turnuvadan çekildi.

Organizasyonun açılış maçında ev sahibi YOSK ile Hannover United, Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısını 34-27 önde kapatan Hannover United, müsabakadan 71-46 galip ayrıldı.

Maçlardan bazıları, Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki spor salonunda yapılacak. Yarın devam edecek maçların ardından Avrupa Kupası-3 şampiyonunun belli olacağı final müsabakası ise 30 Nisan'da Yalova'da oynanacak.