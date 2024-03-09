Üye Girişi
Haberler

Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası-2 Elemeleri'nde PDM Treviso, Only Friends'i mağlup etti

Güncelleme:

Yalova'da düzenlenen Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası-2 Elemeleri'nde İtalyan ekibi PDM Treviso, Hollanda temsilcisi Only Friends'i 74-27 yenerek galibiyet elde etti. Nicola Favretto'nun 19 sayıyla maçın en skorer ismi olduğu karşılaşmada Treviso üstünlüğünü sürdürdü.

Yalova'nın ev sahipliğini yaptığı Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası-2 Elemeleri'nde İtalyan ekibi PDM Treviso, Hollanda temsilcisi Only Friends'i 74-27 yendi.

90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 23-4 önde bitiren Treviso, devre arasına 36-14'lük avantajla girdi. Etkili oyununu üçüncü çeyrekte de sürdüren İtalya temsilcisi, 60-23'ük skorla son periyoda üstün girmiş oldu. PDM Treviso, final çeyreğinde sadece 4 sayı şansı tanıdığı rakibi karşısında sahadan 74-27 galip ayrıldı.

İtalya temsilcisinde Nicola Favretto, 19 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Giacomo Tosatto 17, Milan Slapnicar 16 ve Darvide Darin de 10 sayıyla çift haneleri gördü. Hollanda ekibi Only Friends'de Amy Kaijen 8 ve Maarten Adrianna Van Rysinge de 7 sayıyla maçı tamamladı.

Kaynak: AA / Spor

Basketbol Hollanda Yalova İtalya Only Basketbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Yan Oda gerçek mi, yaşanmış hikaye mi, kitaptan uyarlama mı? Yan Oda konusu ne, oyuncuları kim? Yan Oda nerede çekiliyor, setleri nerede? Yan Oda CANLI İZLE! Yan Oda Star TV 1. Bölüm canlı izleme linki! Phoenix Suns Boston Celtics NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 10 Mart Basketbol NBA CANLI İZLE! Charlotte Hornets Brooklyn Nets NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 10 Mart Basketbol NBA CANLI İZLE! LA Clippers Chicago Bulls NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 10 Mart Basketbol NBA CANLI İZLE! CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 9 Mart GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Üç Kız Kardeş CANLI İZLE! 9 Mart Üç Kız Kardeş 78. bölüm CANLI İZLE! Kardeşlerim CANLI izle! ATV Kardeşlerim 120. bölüm full HD canlı yayın izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 9 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi! 9 Mart Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 9 Mart 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 9 Mart Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 9 Mart 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! DEM Parti Bursa Gürsu Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Bursa Gürsu adayı Rabia Toktaş kimdir? Gönül Dağı CANLI izle! TRT 1 Gönül Dağı 130. yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Gönül Dağı yeni fragmanı yayınlandı mı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title