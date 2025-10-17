Haberler

Tekerlekli Paten Kulüpler Türkiye Şampiyonası Karaman'da Başladı

Tekerlekli Paten Kulüpler Türkiye Şampiyonası Karaman'da Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman, 16 ilden 42 kulüp ve 268 sporcunun katılımıyla Tekerlekli Paten Kulüpler Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor. Şampiyona, üç gün süresince çeşitli yarışlarla devam edecek.

Tekerlekli Paten Kulüpler Türkiye Şampiyonası, 16 ilden 42 kulüp ve 268 sporcu katılımıyla Karaman'da başladı.

Türkiye Kaykay Federasyonu faaliyet programında yer alan Tekerlekli Paten Kulüpler Arası Türkiye Şampiyonası, bu yıl bir kez daha Karaman'da start aldı. 16 ilden gelen 42 kulüp ve 268 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen şampiyona, üç gün boyunca hız, denge ve rekabet dolu mücadelelere sahne olacak. Yeni Paten Pisti'nde düzenlenen organizasyonda, sporcular U11, U13, U15, U17, U19 ve U19+ yaş kategorilerinde kadın ve erkek olarak piste çıkıyor. Şampiyonanın ilk günü U11 kategorisinde 200 metre yarışlarıyla başladı ve gün boyunca diğer yaş gruplarında da devam etti. Sporcular, şampiyona boyunca 200, 500, 1000, 3000 ve 5000 metre mesafelerde dereceye girmek için ter dökecek. Şampiyonanın ilk gününde Türkiye Kaykay Federasyonu Başkanı Fahrettin Yıldız ile Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Karadeniz, yarış alanında sporcuları yalnız bırakmadı.

Fahrettin Yıldız, Karaman'ın son yıllarda tekerlekli paten sporunda önemli bir merkez haline geldiğini belirterek, "Karaman, federasyonumuzun faaliyetlerinde her zaman büyük bir özveriyle yer alan ve spora güçlü destek veren bir ilimiz. Bu yıl da sporcularımızı çok güzel bir ortamda misafir ediyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından gelen genç sporcuların burada bir araya gelmesi, hem dayanışma hem de sporun birleştirici gücünü göstermesi açısından çok değerli. Katılım sağlayan tüm kulüplerimize, antrenörlerimize ve sporcularımıza teşekkür ediyor, centilmence bir şampiyona diliyorum" dedi.

Mustafa Karadeniz de, Karaman'ın her yıl önemli ulusal müsabakalara ev sahipliği yapmasının büyük bir gurur olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'nin dört bir yanından gelen genç sporcuları şehrimizde ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Paten branşına olan ilginin giderek artması, ilimizin spor potansiyelini ortaya koyuyor. Bu tür organizasyonlar hem spor turizmine katkı sağlıyor hem de gençlerimizin spora olan sevgisini artırıyor. Tüm sporcularımıza başarılar diliyor, emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum" diye konuştu.

Tekerlekli Paten Kulüpler Türkiye Şampiyonası, 19 Ekim Pazar günü yapılacak son gün yarışları ve ödül töreniyle sona erecek. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Abdullah Öcalan 'umut hakkı' talep etti: Devlet adım atmalı

Öcalan "umut hakkı" istedi
Öcalan'ın 'Umut hakkı' talebi sonrası DEM Parti harekete geçti

Öcalan'ın talebi sonrası DEM'den tansiyonu yükseltecek hamle
Gastronomi şehrinde mide bulandıran görüntüler! Düğünlere ve lokantalara vereceklerdi

Gastronomi şehrinde mide bulandıran görüntüler
Kızı ilk kez açıkladı: İşte Sırrı Süreyya Önder'in mal varlığı

Sırrı Süreyya Önder'in mal varlığı ilk kez açıklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'den transferde dev operasyon! 3 bölgeye tam 6 yıldız isim aday

Taraftarın beklediği dev operasyonu başlatıyor
Türkiye'nin konuştuğu Barış 3 yıl sonra evden çıkarıldı, hamama götürüldü ve tıraş ettirildi

Türkiye'nin konuştuğu Barış 3 yıl sonra yıkanıp tıraş ettirildi
Her yıl binlerce kişi geliyor: Alevi vatandaşların geçmek için sıraya girdiği delik

Alevi vatandaşların geçmek için sıraya girdiği delik
Maç bitti ama gerilim bitmedi! İsrail FIFA'ya gidiyor: Aptal gibi davranma, yoksa kafanı kırarım

FIFA'ya gidiyorlar: Aptal gibi davranma, yoksa kafanı kırarım
Fenerbahçe'den transferde dev operasyon! 3 bölgeye tam 6 yıldız isim aday

Taraftarın beklediği dev operasyonu başlatıyor
Beyazıt Öztürk geri dönüyor: Yeni sergi yolda

Beyazıt Öztürk'ten büyük sürpriz! Yeni proje için geri sayım başladı
Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar

Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar
Geçmişi Helenistik döneme kadar uzanan tarihi burca klima taktılar

Geçmişi Helenistik döneme uzanan tarihi yapıya büyük saygısızlık
Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Sergen Yalçın 'Seni istemiyorum' dedi

Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Sergen hoca "Seni istemiyorum" dedi
Köpeklere cinsel saldırıda bulunup öldüren doktora hapis cezası

Doktorun köpeklere yaptıkları cezasız kalmadı
Fenerbahçe'ye Ferdi'den kötü haber

Ferdi'den kötü haber
AK Parti'ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal'dan ilk açıklama

AK Parti'ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal'dan ilk açıklama
En zengin futbolcular belli oldu: Zirvedeki ismi tahmin ediyorsunuzdur

En zengin futbolcular listesi belli oldu: İşte zirvedeki isim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.