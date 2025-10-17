Tekerlekli Paten Kulüpler Türkiye Şampiyonası Karaman'da Başladı

Tekerlekli Paten Kulüpler Türkiye Şampiyonası, 16 ilden 42 kulüp ve 268 sporcu katılımıyla Karaman'da başladı.

Türkiye Kaykay Federasyonu faaliyet programında yer alan Tekerlekli Paten Kulüpler Arası Türkiye Şampiyonası, bu yıl bir kez daha Karaman'da start aldı. 16 ilden gelen 42 kulüp ve 268 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen şampiyona, üç gün boyunca hız, denge ve rekabet dolu mücadelelere sahne olacak. Yeni Paten Pisti'nde düzenlenen organizasyonda, sporcular U11, U13, U15, U17, U19 ve U19+ yaş kategorilerinde kadın ve erkek olarak piste çıkıyor. Şampiyonanın ilk günü U11 kategorisinde 200 metre yarışlarıyla başladı ve gün boyunca diğer yaş gruplarında da devam etti. Sporcular, şampiyona boyunca 200, 500, 1000, 3000 ve 5000 metre mesafelerde dereceye girmek için ter dökecek. Şampiyonanın ilk gününde Türkiye Kaykay Federasyonu Başkanı Fahrettin Yıldız ile Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Karadeniz, yarış alanında sporcuları yalnız bırakmadı.

Fahrettin Yıldız, Karaman'ın son yıllarda tekerlekli paten sporunda önemli bir merkez haline geldiğini belirterek, "Karaman, federasyonumuzun faaliyetlerinde her zaman büyük bir özveriyle yer alan ve spora güçlü destek veren bir ilimiz. Bu yıl da sporcularımızı çok güzel bir ortamda misafir ediyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından gelen genç sporcuların burada bir araya gelmesi, hem dayanışma hem de sporun birleştirici gücünü göstermesi açısından çok değerli. Katılım sağlayan tüm kulüplerimize, antrenörlerimize ve sporcularımıza teşekkür ediyor, centilmence bir şampiyona diliyorum" dedi.

Mustafa Karadeniz de, Karaman'ın her yıl önemli ulusal müsabakalara ev sahipliği yapmasının büyük bir gurur olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'nin dört bir yanından gelen genç sporcuları şehrimizde ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Paten branşına olan ilginin giderek artması, ilimizin spor potansiyelini ortaya koyuyor. Bu tür organizasyonlar hem spor turizmine katkı sağlıyor hem de gençlerimizin spora olan sevgisini artırıyor. Tüm sporcularımıza başarılar diliyor, emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum" diye konuştu.

Tekerlekli Paten Kulüpler Türkiye Şampiyonası, 19 Ekim Pazar günü yapılacak son gün yarışları ve ödül töreniyle sona erecek. - KARAMAN