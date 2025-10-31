Haberler

Tek golle 3 puan! RAMS Başakşehir'den bu sezon bir ilk

Güncelleme:
Süper Lig'in 11. haftasında RAMS Başakşehir, sahasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti. Ev sahibinin golü 90. dakikada penaltıdan Eldor Shomurodov ile geldi. İstanbul ekibi, bu sezon sahasında ilk kez kazandı.

  • RAMS Başakşehir, Süper Lig'in 11. haftasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti.
  • RAMS Başakşehir, bu sezon sahasında ilk kez galibiyet aldı.
  • RAMS Başakşehir, bu sezon ilk kez üst üste iki maç kazanarak 13 puana ulaştı.

Süper Lig'in 11. haftasında RAMS Başakşehir ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi RAMS Başakşehir, 1-0'lık skorla kazandı.

90'DA GELEN GOLLE 3 PUAN

RAMS Başakşehir'e galibiyeti getiren golü 90. dakikada penaltıdan Eldor Shomurodov kaydetti.

RAMS BAŞAKŞEHİR'DEN BU SEZON BİR İLK

RAMS Başakşehir, bu sonuçla birlikte bu sezon sahasında ilk kez kazandı. Ayrıca Başakşehir, bu sezon ilk kez üst üsteiki kez kazanarak 13 puana yükseldi. 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Kocaelispor 11 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Başakşehir, Gençlerbirliği deplasmanına gidecek. Kocaelispor, sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu bahis oynayan futbolcu sayısını açıkladı

