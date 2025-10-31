Tek golle 3 puan! RAMS Başakşehir'den bu sezon bir ilk
Süper Lig'in 11. haftasında RAMS Başakşehir, sahasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti. Ev sahibinin golü 90. dakikada penaltıdan Eldor Shomurodov ile geldi. İstanbul ekibi, bu sezon sahasında ilk kez kazandı.
RAMS Başakşehir, bu sonuçla birlikte bu sezon sahasında ilk kez kazandı. Ayrıca Başakşehir, bu sezon ilk kez üst üsteiki kez kazanarak 13 puana yükseldi. 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Kocaelispor 11 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Başakşehir, Gençlerbirliği deplasmanına gidecek. Kocaelispor, sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.