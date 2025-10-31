Tek golle 3 puan! RAMS Başakşehir'den bu sezon bir ilk

Süper Lig'in 11. haftasında RAMS Başakşehir ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi RAMS Başakşehir, 1-0'lık skorla kazandı.

90'DA GELEN GOLLE 3 PUAN

RAMS Başakşehir'e galibiyeti getiren golü 90. dakikada penaltıdan Eldor Shomurodov kaydetti.

RAMS BAŞAKŞEHİR'DEN BU SEZON BİR İLK

RAMS Başakşehir, bu sonuçla birlikte bu sezon sahasında ilk kez kazandı. Ayrıca Başakşehir, bu sezon ilk kez üst üsteiki kez kazanarak 13 puana yükseldi. 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Kocaelispor 11 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Başakşehir, Gençlerbirliği deplasmanına gidecek. Kocaelispor, sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.