Tek bir takımımız kaybetti: İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum

Avrupa Ligi'nde haftayı Fenerbahçe galibiyetle, Galatasaray beraberlikle, Beşiktaş ise yenilgiyle kapattı. RAMS Başakşehir ise Konferans Ligi'nde 1 puan daha aldı.

PUANIMIZ YÜKSELDİ

Türkiye, alınan sonuçlarla birlikte ülke puanını yükseltti ve yerini korudu. Türkiye'nin sıralamada rekabet ettiği diğer ülkeler ise takibi sürdürdü.

RAMS BAŞAKŞEHİR SON DAKİKADA YIKILDI

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nin 4'üncü haftasında Petrocub ile karşı karşıya geldi. İstanbul'daki maçta skor 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Karşılaşmada konuk takımın golü 90+6'ncı dakikada geldi.

Bu sonucun ardından Başakşehir, Konferans Ligi'nde puanını 2'ye yükseltti.

GALATASARAY ELİNDEN KAÇIRDI

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 5'inci haftasında AZ Alkmaar deplasmanında sahaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, erken geriye düştüğü maçta rakibi ile 1-1 berabere kaldı.

Galatasaray bu sonucun ardından Avrupa'da namağlup serisini sürdürdü. Sarı-kırmızılılar puanını ise 11'e yükseltti.

BEŞİKTAŞ, MACARİSTAN'DA DAĞILDI

UEFA Avrupa Ligi'nin 5'inci haftasında Beşiktaş ile Maccabi Tel Aviv kozlarını paylaştı. Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv karşısında sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.

Siyah-beyazlılar, Maccabi Tel Aviv maçındaki mağlubiyetin ardından 6 puanda kaldı.

FENERBAHÇE'DEN MÜTHİŞ GERİ DÖNÜŞ

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5'inci haftasında Slavia Prag'a konuk oldu. Sarı-lacivertliler, 1-0 geriye düştüğü maçta sahadan 2-1 galip ayrıldı. Fenerbahçe bu galibiyetiyle birlikte puanını 8'e yükseltti.

İŞTE ÜLKE PUANINDA SON DURUM

Temsilcilerimizin Avrupa'da oynadıkları maçların ardından UEFA ülke puanı sıralamasında son durum belli oldu. Bu sonucun ardından UEFA ülke puanında Türkiye'nin puanı 40 bin 100'e yükseldi.

Ülke puanı sıralamasında son durum şu şekilde:

1 - İNGİLTERE: 97.035

2 - İTALYA: 85.481

3 - İSPANYA: 79.561

4 - ALMANYA: 77.285

5 - FRANSA: 63.807

6 - HOLLANDA: 59.233

7 - PORTEKİZ: 56.491

8 - BELÇİKA: 49.800

9 - ÇEKYA: 41.850

10 - TÜRKİYE: 40.100