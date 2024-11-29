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Tek bir takımımız kaybetti: İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum

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UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin durumu belli oldu. Fenerbahçe, Beşiktaş Galatasaray ve RAMS Başakşehir'in Avrupa Ligi'nde aldıkları sonuçlarla Türkiye'nin puanını yükseltti. İşte, güncel ülke puanı sıralaması...

Avrupa Ligi'nde haftayı Fenerbahçe galibiyetle, Galatasaray beraberlikle, Beşiktaş ise yenilgiyle kapattı. RAMS Başakşehir ise Konferans Ligi'nde 1 puan daha aldı.

PUANIMIZ YÜKSELDİ

Türkiye, alınan sonuçlarla birlikte ülke puanını yükseltti ve yerini korudu. Türkiye'nin sıralamada rekabet ettiği diğer ülkeler ise takibi sürdürdü.

RAMS BAŞAKŞEHİR SON DAKİKADA YIKILDI

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nin 4'üncü haftasında Petrocub ile karşı karşıya geldi. İstanbul'daki maçta skor 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Karşılaşmada konuk takımın golü 90+6'ncı dakikada geldi.

Bu sonucun ardından Başakşehir, Konferans Ligi'nde puanını 2'ye yükseltti.

GALATASARAY ELİNDEN KAÇIRDI

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 5'inci haftasında AZ Alkmaar deplasmanında sahaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, erken geriye düştüğü maçta rakibi ile 1-1 berabere kaldı.

Galatasaray bu sonucun ardından Avrupa'da namağlup serisini sürdürdü. Sarı-kırmızılılar puanını ise 11'e yükseltti.

BEŞİKTAŞ, MACARİSTAN'DA DAĞILDI

UEFA Avrupa Ligi'nin 5'inci haftasında Beşiktaş ile Maccabi Tel Aviv kozlarını paylaştı. Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv karşısında sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.

Siyah-beyazlılar, Maccabi Tel Aviv maçındaki mağlubiyetin ardından 6 puanda kaldı.

FENERBAHÇE'DEN MÜTHİŞ GERİ DÖNÜŞ

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5'inci haftasında Slavia Prag'a konuk oldu. Sarı-lacivertliler, 1-0 geriye düştüğü maçta sahadan 2-1 galip ayrıldı. Fenerbahçe bu galibiyetiyle birlikte puanını 8'e yükseltti.

İŞTE ÜLKE PUANINDA SON DURUM

Temsilcilerimizin Avrupa'da oynadıkları maçların ardından UEFA ülke puanı sıralamasında son durum belli oldu. Bu sonucun ardından UEFA ülke puanında Türkiye'nin puanı 40 bin 100'e yükseldi.

Ülke puanı sıralamasında son durum şu şekilde:

1 - İNGİLTERE: 97.035

2 - İTALYA: 85.481

3 - İSPANYA: 79.561

4 - ALMANYA: 77.285

5 - FRANSA: 63.807

6 - HOLLANDA: 59.233

7 - PORTEKİZ: 56.491

8 - BELÇİKA: 49.800

9 - ÇEKYA: 41.850

10 - TÜRKİYE: 40.100

Tek bir takımımız kaybetti: İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıPerwer:

Tek bir takımımız kaybetti diye utanmadan manşet atılmış. Kaybeden takımın kaybettiği takımın ülkesine bakılırsa bana göre bu maç kaybedilmeseydi ama diğer iki takım kaybetseydi keşke

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Haber YorumlarıValorant null:

8taş kapatılsın

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Haber YorumlarıYİĞİT_TÜRKALP:

hırsızın o kadar şansı varki.kendi kalesine gol atmasa golleri yok bu cinconun.avrupa da hep fıs.....

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Haber YorumlarıSelim Keskin:

rezil bjk. Macaristan'a gitmen bile hataydı.

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Haber YorumlarıAnty-Partizan:

Basliga gore 1 Kelimelik Takimin Ismini, Sayfayi Komple Okutarak Alt Siralarda Yaziyor..Her Haber Basliklarinda Ayni EMRIVAKILIGI Yapiyorlar..Bunlarin Amaci, Kendi Sitelerini Sizleri Kullanarak Firildakliklar Ile On Plana Cikartmak.. Basligin Aciklamasini Sayet Ilk Cumlelerde Goremezseniz O Haberden Cikin..Bunlara STANDARDIZASYON Getirip Yaptirim Uygulayacak Resmi Bir Kurum da Yok..

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Haber YorumlarıŞaban DAŞ:

hangi şekilde? saçma sapan yarım haber

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