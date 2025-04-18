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Tek bir şartları var! Altay Bayındır, Süper Lig'e geri dönüyor

Tek bir şartları var! Altay Bayındır, Süper Lig'e geri dönüyor
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Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı. Manchester United'da forma giyen milli kaleci Altay Bayındır, Beşiktaş yönetimine önerildi. Beşiktaş yönetimi, milli kalecinin transferine yalnızca tüm maliyetinin karşı kulüp tarafından ödenmesi şartıyla sıcak bakıyor.

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Süper Lig devi Beşiktaş'ta süpriz bir gelişme yaşandı.

MENAJERLER ÖNERDİ

İngiliz devi Manchester United'da istediği forma süresini bulamayan Altay Bayındır, menajerler yoluyla Siyah-beyazlı ekibe önerildi.

Siyah-beyazlı yönetim, oyunucunun yüksek maliyeti ve hali hazırda Mert Günok'un kadroda yer alması sebebiyle öneriye sıcak bakmadı. Kartal, eğer transfer gerçekleşecekse herhangi bir ücret ödemek istemediğini Manchester'a bildirdi.

BEŞİKTAŞ'IN TEK BİR ŞARTI VAR

Beşiktaş yönetimi, milli kalecinin transferine yalnızca tüm maliyetinin karşı kulüp tarafından ödenmesi şartıyla sıcak bakıyor.

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Haberler.com / Salih Söğüt - Spor
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