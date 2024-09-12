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Tek bir nedeni var! Fred Kasımpaşa maçında yok

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacak. Takımın yıldızı Fred için 'derbi önlemi' alınacak. Fred, 3 golle yıldızlaştığı Çaykur Rizespor karşısında gördüğü sarı kartla sınıra dayanmıştı. Kasımpaşa maçından sonra Galatasaray derbisine çıkacak olan Fenerbahçe'de Fred'in olası bir sarı kart cezası almasından endişe ediliyor. Bu sebeple Brezilyalı yıldızın Kasımpaşa karşısında forma giymesi beklenmiyor.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacak. Takımın yıldızı Fred için 'derbi önlemi' alınacak. Bu hafta Kasımpaşa deplasmanından sonra Galatasaray derbisine çıkacak Fenerbahçe'de Fred'in olası bir sarı kart cezası almasından endişe ediliyor.

KART GÖRÜRSE DERBİDE OYNAYAMAYACAK

31 yaşındaki oyuncu, Kasımpaşa maçında kart görmesi durumunda 6. haftada oynanacak Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

AMRABAT İLK MAÇINA ÇIKACAK

Jose Mourinho'nun Kasımpaşa karşısında yeni transfer Sofyan Amrabat ve İsmail Yüksek'i Sebastian Szymanski'nin arkasında ikili oynatması bekleniyor.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

Galatasaray Fenerbahçe Fenerbahçe Kasımpaşa Rizespor Futbol Spor

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Yorumlar (1)

Yunus Akcan:

Strateji iyidir. Olması gereken yapılmış

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