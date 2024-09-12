Tek bir nedeni var! Fred Kasımpaşa maçında yok

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacak. Takımın yıldızı Fred için 'derbi önlemi' alınacak. Bu hafta Kasımpaşa deplasmanından sonra Galatasaray derbisine çıkacak Fenerbahçe'de Fred'in olası bir sarı kart cezası almasından endişe ediliyor.

KART GÖRÜRSE DERBİDE OYNAYAMAYACAK

31 yaşındaki oyuncu, Kasımpaşa maçında kart görmesi durumunda 6. haftada oynanacak Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

AMRABAT İLK MAÇINA ÇIKACAK

Jose Mourinho'nun Kasımpaşa karşısında yeni transfer Sofyan Amrabat ve İsmail Yüksek'i Sebastian Szymanski'nin arkasında ikili oynatması bekleniyor.