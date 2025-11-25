Haberler

Tek başına bir takım! Dusan Tadic neler yaptı neler

Güncelleme:
AFC Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında Dusan Tadic'in formasını giydiği Al Wahda, Al Sadd'i 1-0 geriye düştüğü maçta 3-1 mağlup etti. Karşılaşmaya başına aldığı darbenin ardından başı bandajlı şekilde devam eden Tadic, 2 gol ve 1 asistlik performansıyla yıldızlaştı.

AFC Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında Dusan Tadic'in formasını giydiği Al Wahda ile Al Sadd karşı karşıya geldi. Al Nahyan Stadyumu'nda oynanan maçı Al Wahda, 3-1 kazandı.

DUSAN TADIC RÜZGARI

Karşılaşmada Al Sadd, 45+3'ncü dakikada Claudinho'nun penaltı vuruşuyla 1-0 öne geçti. İkinci yarıda baskısını artıran Al Wahda, 55 ve 66. dakikada Dusan Tadic'in golleriyle öne geçti. Al Wahda, 87. dakikada Dusan Tadic'in asistinde Correa ile bir gol daha bularak skoru 3-1'e getirdi. Sırp futbolcu Tadic, ilk devrede başına aldığı darbe sonucu sakatlık yaşadı ve maçın geri kalanına başı bandajlı şekilde devam etti.

AL WAHDA LİDERLİĞE OTURDU

Bu sonuçla birlikte Al Wahda, AFC Şampiyonlar Ligi'nde 13 puana yükselerek grubunda liderliğe oturdu. Al Sadd ise 2 puanda kaldı.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
