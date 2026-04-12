Domenico Tedesco: 'Takım bugün çok güzel bir performans sergiledi'

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor'u 4-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, açıklamalarda bulundu. Tedesco, "Takım bugün çok güzel bir performans sergiledi. Bütün oyuncular saha içerisinde çok güçlü bir performans sergilediler. Talisca da aynı şekilde. Talisca pek çok pozisyonda oynayabiliyor. Bazen 9, bazen 10 hatta 8 numara bile oynayabiliyor. Oynadığı her pozisyonda güzel bir performans sergiliyor. Onun en iyi olduğu pozisyonun 10 numara olduğunu biliyoruz ama Asensio döndüğü zaman bizim için lüks bir problem olacak. Önemli olan maçları kazanmak. Talisca da her zaman takıma yardım etmek ve sahada etki sahibi olmak istiyor. O yüzden oynadığı pozisyon fark etmez" diye konuştu.

"En zor olan kapalı takımlara karşı oynamak"

Kapalı oynayan takımlara karşı mücadele etmenin zor olduğunu dile getiren Tedesco, "Topa daha fazla sahip olduğunu zaman rakibin topu size bıraktığını ve daha kapalı, gömülü oynadığı anlamına gelebiliyor. İlk yarı da bu oldu. Bu tarz durumla karşılaştığınız zaman da bazı zorlukları yaşayabiliyorsunuz. Bu yeni bir tez değil. Normal bir durum. Rakipler çok kapalı oynadıkları zaman sadece Fenerbahçe değil, bütün takımlar sıkıntı yaşayabiliyor. En zor olan kapalı takımlara karşı oynamak. Daha küçük diye nitelendirebileceğimiz takımlar, kale önüne otobüsü park edip, kontrataklar yapmaya çalışabiliyorlar. Uzun top oynayıp, ikinci topları kazanmaya, duran toplar kazanamaya çalışabiliyorlar. İlk yarı da girmiş olduğumuz pozisyonlarda vardı. İlk golü bulduktan sonra daha fazla alan buluyoruz. 2-0'dan sonra rakibimiz daha açık oynadı. Daha fazla alan bulup, tehlikeli olabildik" ifadelerini kullandı.

"Şu anda bizim için Rize önemli bir maç"

En önemli maçlarını 30. haftadaki Çaykur Rizespor maçı olarak nitelendiren Tedesco, "Sarı kartlar konusunda bizler kendimizi bu duruma soktuk. Dolayısıyla bu konuda şikayet edecek bir şey yok. 'Bazen kolay sarı kart görüyoruz' diyebilirim. Bu anlarda daha olgun olmamız gerekiyor. Hakemle tartıştığınız zaman hakemler sarı kart gösterebiliyorlar. Belirtmiş olduğum gibi bizler kendimizi bu duruma soktuk. Bizlerinde bu durumla baş etmemiz gerekiyor. Skriniar, Alvarez, Semedo ve Talisca gibi oyuncularımız yokken buralara çözüm bulabildik. Yine böyle bir durumlar karşılaşırsak, çözüm bulabiliriz. Ancak şu anda bu akşamın keyfini çıkarmamız gerekiyor. Çünkü burada 4-0'lık bir galibiyet almak kolay değil. Şu anda bizim için Rize önemli bir maç. Bir sonraki Galatasaray maçı değil" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

