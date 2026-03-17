Tedesco'nun korktuğu başına geldi
Fenerbahçe yönetimi Tedesco'ya bir şans daha verirken, olası bir ayrılık durumunda göreve getirilmek üzere bir Türk teknik direktörle ön görüşme yaptığı ortaya çıktı.
Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco'nun geleceğine dair kritik gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli yönetimin olası bir değişiklik için alternatif planını da hazır tuttuğu ortaya çıktı.
TEDESCO'YA SON ŞANS VERİLDİ
Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgilere göre Fenerbahçe yönetimi, Tedesco'ya bir şans daha verme kararı aldı. Yapılan son toplantıda teknik direktörle yola devam etme fikri ağır bastı.
TÜRK TEKNİK ADAYLA GÖRÜŞME YAPILDI
Yönetimin, olası bir ayrılık ihtimaline karşı Türk bir teknik direktörle ön görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Bu hamle, kulübün B planını hazır tuttuğunu gösterdi.
KARAR DEĞİŞİRSE İLK ADAY YERLİ HOCA
Toplantıdan çıkan karara göre Tedesco ile devam edilse de, ilerleyen süreçte olası bir karar değişikliğinde ilk tercih Türk bir teknik direktör olacak. Görüşme yapılan ismin bu doğrultuda hazır bekletildiği belirtildi.
YÖNETİM SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR
Fenerbahçe yönetimi, Tedesco'nun performansını yakından takip etmeye devam edecek. Alınacak sonuçlara göre teknik direktör konusunun yeniden masaya yatırılabileceği ifade ediliyor.