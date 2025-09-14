Tedesco: Maçın skoru 1 numaralı sonuç

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Trabzonspor karşılaşmasına çok kısa sürede hazırlandıklarını belirterek, "1 numaralı sonuç maçın skoru. 2 numaralı sonuç oyuncularım her şeyi sahada uygulamaya çalıştılar. Şutlara baktığınızda 29'a 1'di. Girdiğimiz pozisyonları golle değerlendirmemiz gerekiyor" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, evinde karşılaştığı Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, açıklamalarda bulundu. Tedesco, "Maça gergin başladık. Bu maçın üzerimizde baskısı vardı. Çok fazla top kaybettik. Topu daha iyi tutmamız gerekiyor. Bu maçtan önce 1 gün savunma, 1 gün ofans, 1,5 gün de duran top çalıştık. Oyuncular bugün her şeyi denediler. 1 numaralı sonuç maçın skoru. 2 numaralı sonuç oyuncularım her şeyi sahada uygulamaya çalıştılar. Şutlara baktığınızda 29'a 1'di. Bazen 11'e 11 oynamak daha kolaydır. Girdiğimiz pozisyonları golle değerlendirmemiz gerekiyor. Özellikle 2. golü atmak çok önemli. Atamadığınız zaman rakip daha cesaretleniyor. Olmadığı zaman maçın sonuna kadar acı çekiyorsunuz" diye konuştu.

"Duran toplar konusunda daha iyisini yapabiliriz"

Müsabakada çok fazla köşe vuruşu kullandıklarına yönelik gelen soruya Tedesco, "Çok fazla köşe vuruşu oldu. Yanılmıyorsam 10-0'dı. Bu konuda daha iyisini yapabiliriz. Buna çalışacağız. Bugün kazandık ama Trabzonspor çok iyi bir takım. Abartmak istemiyorum ama Onuachu'yu durdurmak hiç kolay değil. Atmış olduğumuz 10 kornerden bir gol bulsak hoş olurdu. Duran toplar sadece bize bağlı değil, aynı zamanda rakibimizin de nasıl savunma yaptığına bağlı" yanıtını verdi.

"Szymanski'nin kaleye yaklaşmasını istiyoruz"

Takımın kendi düşüncesi üzerinde yüzde kaçta olduğu ve Szymanski'nin farklı bölgede tercih etmesinin sorulması üzerine Tedesco şu yanıtı verdi:

"Bir yüzde vermesi zor ama yapmamız gereken çok iş var. Bu takımın çok iyi potansiyeli var. Sebastian kendisini rahat hissediyor. 8'de oynaması, 10 numara, kanat oynatabiliyorum. Hatlar arasında oynamayı seven bir oyuncu. İkinci yarıda İrfan Can Kahveci'yi oyuna aldık. Nerede oynarsa oynasın hatlar arasında arkaya koşular atabiliyor. Biz de kaleye yaklaşmasını istiyoruz. Çalışacağız, kendisi de hazır durumda. Szymanski'yi ben 11'e koyduğumda şaşırmadım. Geçmişte tanıdığım, bildiğim bir oyuncu. Her zaman sahada sıkıntı oluşturdu. Sahada her zaman iyi şeyler yapabilen bir oyuncu."

"Asensio için adım adım ilerleyeceğiz"

Tedesco, ayrıca süre alan Marco Asensio'nun performansı ve durumu hakkında, "Marco mayıs ayında son maçını oynamıştı. Uzun aylar var. İdmanlarla maçın şiddeti aynı olmuyor. Maç temposu farklı. Kısa sürede fark oluşturabildiğini gördük. Asla çılgınca şeyler yapmayacağız. Adım adım ilerleyeceğiz. Kendisi çok iyi bir insan. Biz de ileride onu izlerken keyif alacağız" dedi.

Samandıra'da kalmasına dair de konuşan Tedesco, "Samandıra'da kalmaya devam edeceğiz. Çarşamba maçımız var. Hafta sonu maçımız var. Oradan çıkmanın imkanını görmüyorum. Kendimizi iyi hissediyoruz aynı zamanda yemeklerde çok iyi" değerlendirmesini yaptı.

"Her şey üst sevideydi"

Fenerbahçe ile ilk maçının olması üzerine de konuşan 40 yaşındaki teknik adam, "Stadyum harikaydı. Taraftarlarımız süperdi. Her şey üst seviyedeydi. Süper Lig'de ilk maçımdı. Gelmeden önce de maçları izlemiştim. Dışarıdan fikir sahibi olunabiliyor ama insanlar takımları bilmiyorlar. Ben her zaman şunu derim; bir ülkeye gelin ve o takımları görün. Sonuçtan bağımsız söylüyorum" ifadelerini kullandı.

"Hakemler çok iyi bir iş çıkarttı"

Domenico Tedesco, hakem performansıyla ilgili, "Bence hakemler çok iyi bir iş çıkarttılar. Tüm atmosfere rağmen ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Gol öncesi faul çok netti. Hakemler için bu tarz durumlar kolay olmuyor. Maç içindeki odakları yüksekti. Atmosferi umursamadan karar verdiler. Hatta bizim lehimize vermiş oldukları kararlar da vardı" diyerek sözlerini noktaladı. - İSTANBUL