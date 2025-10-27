Haberler

Tedesco: 'Her Maç ve Her Galibiyet Önemli'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Gaziantep FK'yı 4-0 yendikleri maçın ardından her galibiyetin önemli olduğunu vurguladı. Ayrıca, yaklaşan Beşiktaş derbisi ile ilgili düşüncelerini paylaştı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, 4-0 kazandıkları Gaziantep FK maçının ardından, "Bizim için her maç ve her galibiyet önemli" dedi. Beşiktaş maçı ile ilgili de konuşan Tedesco, "Derbi maçlarını oynamayı seviyorum" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK'yı Youssef En Nesyri (2) ve Talisca'nın (2) golleriyle 4-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, "Süper Lig'de oynanan her maç zor oluyor. Her rakibin kendince silahları var. Burada farklı bir rolde oynayan Maxim var, çok yönlü bir oyun sergiliyor. Kendisini Bundesliga'dan tanıyoruz. Ama burada 6 numara pozisyonunda oynuyor. İyi oynadı. Bizim için her maç ve her galibiyet önemli. Her maç zor. Çok güzel bir kadromuz var. Birlik olmuş bir takım var. Takımımız çok iştahlı. Kazanıp kaybedebilirsiniz bu önemli değil. Önemli olan takımın birlikteliğidir" dedi.

Hakemlerle ilgili bahis iddialarına ilişkin soruya da cevap veren Tedesco, "Evet bahis ile ilgili haberleri bugün duydum. Ama bugün tüm odağım bugün ki maçtı. Başka şeylere enerji kaybedemeyiz. Biz sadece kendi takımımızı düşündük. Son haftalardaki performansımızı düşündük. Bahsedilen şeyleri düşünecek zaman olmadı, ne diyebilirim bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

"Derbi maçlarını oynamayı seviyorum"

Ligin 11. haftasında oynayacakları Beşiktaş maçı ile ilgili de konuşan Tedesco, "Derbi maçında çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Çok önemli oyuncuları var. Sadece hafta sonları oynadıkları için hazırlanacak çok zamanlar oluyor. Ben de derbi maçları oynamayı severim. Daha önce çalıştığım yerlerde de derbilere çok severek ve heyecanla hazırlandım. Taraflar için de bu derbiler çok önemlidir. Bu maçlar her zaman özeldir, ben de sabırsızlıkla bunu beklerim. Bizlerin burada olma sebebimiz bu. Sabırsızlıkla bekliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
