Tedesco gözünü oraya dikti: Aklımda o maç var

Tedesco gözünü oraya dikti: Aklımda o maç var
Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-0 geriden gelerek 5-2 mağlup etti. Domenico Tedesco, galibiyetin ardından açıklamalarda bulunarak, "Bu akşam da Galatasaray maçını konuşmayı tercih etmiyorum. 1 saat önce 2-0 geriye düştüğümüz bir maçı kazandık. Birazcık sevinebiliriz. Benim aklım Ferençvaroş maçında.'' dedi.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-0 geriden gelerek 5-2 mağlup etti. İtalyan teknik adam Domenico Tedesco, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

''ÖZEL BİR ŞEY SÖYLEMEDİM"

2-0'lık skor sonrası öğrencileriyle ne konuştuğu sorulan Tedesco, "Özel bir şey söylemedim devrede, sakin olmalarını ve inanmalarını söyledim. Oyun planına, gücümüze inanmalarını, panik yapmamalarını söyledim." dedi.

''KALİTEMİZİN ÜRÜNÜ BİR GALİBİYET''

Galibiyetin kaliteleri sayesinde geldiğini ifade eden deneyimli hoca, "Bu bütün takım olarak alınmış bir galibiyet. Takımdaki enerjiyi görüyorsunuz, ilk oyuncudan son oyuncuya kadar. Her oyuncu benim için aynıdır. Maalesef sahaya 11 oyuncu koyabiliyorum, imkanım olsa herkesi aynı anda sahaya koyardım. Hepsi oynamayı hak ediyor. Bu galibiyet kalitemizin ürünü bir galibiyet. Çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

''AKLIM FERENÇVAROS MAÇINDA''

Gelecek hafta oynanacak Galatasaray maçı hakkında konuşmayı yine tercih etmeyen Tedesco, "Bu akşam da Galatasaray maçını konuşmayı tercih etmiyorum. 1 saat önce 2-0 geriye düştüğümüz bir maçı kazandık. Birazcık sevinebiliriz, 1 saat kadar. Futbolda kutlama için süre azdır. Vaktimiz yok. Ferençvaroş maçı var. Fiziksel olarak güçlü oyuncuları var. Benim aklım Ferençvaroş maçında..." yorumunda bulundu.

