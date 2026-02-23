Haberler

Tedesco, Ederson'un sahalardan uzak kalacağı süreyi açıkladı

Tedesco, Ederson'un sahalardan uzak kalacağı süreyi açıkladı
Güncelleme:
Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, Kasımpaşa maçının ardından konuşarak Brezilyalı kaleci Ederson'un sakatlığı sebebiyle 3 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

  • Fenerbahçe kalecisi Ederson, 3 hafta sahalardan uzak kalacak.
  • Fenerbahçe'de Ederson ve Talisca sıkıntılı, Skriniar ve Çağlar sakat, Oosterwolde ve Fred cezalı.
  • Ederson, bu sezon Fenerbahçe kalesini 28 maçta korudu, 26 gol yedi ve 11 maçta kalesini gole kapattı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, 1-1 beraberlikle sona eren Kasımpaşa maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

TAKIMDAKİ EKSİK OYUNCULAR

Takımdaki eksiklere değinen Tedesco, "Ederson ve Talisca'nın sıkıntıları var. Skriniar sakat. Çağlar sakat. Oosterwolde rövanşta cezalı. Fred cezalı. Yiğit Efe Demir üç maçı çıkrabilecek mi, ona da bakacağız." dedi.

EDERSON'UN SAHALARDAN UZAK KALACAĞI SÜRE

Ederson'un sağlık durumu hakkında detaylı bir açıklama yapan Tedesco, Brezilyalı kalecinin 3 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe kalesini 28 maçta koruyan Ederson, kalesinde 26 gol görürken, 11 maçta da kalesini gole kapattı.

Cemre Yıldız
Haberler.com
