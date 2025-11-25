Haberler

Tedesco'dan Taha Şahin'e Övgü

Güncelleme:
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Çaykur Rizespor'un sağ beki Muhammet Taha Şahin'in performansını övgüyle değerlendirdi. Rizespor karşısında galip gelen Fenerbahçe, Taha'nın takımına katkısına dikkat çekti.

Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Çaykur Rizespor'un sağ beki Muhammet Taha Şahin'in performansı ve takıma katkısına dikkat çekti.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor karşısında ilk yarıyı 2-0 geride kapatırken müsabakadan 5-2'lik galibiyetle ayrıldı. Mücadelenin ardından basın toplantısında Rizespor'un oyuncuları hakkında analiz yapan Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, iyi bir takıma karşı oynadıklarını söyledi. Tedesco, özellikle ev sahibinin başarılı sağ beki Taha Şahin'den de övgüyle bahsetti. Oyuncunun ileri çıkışlarında takımın ataklarında etkili olduğunu belirten Tedesco, "Benim için anahtar oyuncuları bekleri. Oyun kurulumuna katkı sağlayan oyuncular. Dolayısıyla güçlü bir takıma karşı oynadık. Verkaçlar yapıyorlardı. Biz hazırlanmıştık ama maça ne kadar hazırlanırsanız hazırlanın maçın içindeki o duygu farklıdır" yorumunu yaptı.

25 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla 3 büyüklerin radarına girmeyi başarmıştı. Taha Şahin, mart ayında A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella tarafından da milli takım aday kadrosuna davet edilmişti. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
