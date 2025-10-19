Haberler

Tedesco'dan ilk 11'de büyük sürprizler

Tedesco'dan ilk 11'de büyük sürprizler
Güncelleme:
Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Pazar günü sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile mücadele edecek.

MAÇ SAAT 20.00'DE

Chobani Stadyumu'ndaki müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Ali Şansalan'ın yöneteceği 90 dakikada Anıl Usta ve Samet Çavuş, karşılaşmada yardımcı hakem olarak görev yapacak. Müsabakanın VAR koltuğunda ise Erkan Engin oturacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Tarık, Semedo, Çağlar, Oosterwolde, Levent Mercan, Alvarez, İsmail, Nene, Asensio, Talisca, Kerem.

Fatih Karagümrük: Grbic, Roco, Kranevitter, Atakan, Johnson, Fofana, Tiago, Larsson, Balkovec, Serginho, Anıl.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor

