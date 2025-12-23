Tedesco'dan Beşiktaş derbisinde 4 değişiklik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, son oynadıkları Eyüpspor maçı 11'ine göre Beşiktaş derbisine 4 değişiklik ile çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Fenerbahçe, evinde Beşiktaş ile karşılaşıyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, ligde son oynanan Eyüpspor maçı 11'inden 4 değişikliğe gitti. Özel izinli olan kaleci Ederson'un yerine kaleyi Tarık Çetin devraldı. Fred, Anderson Talisca ve Jhon Duran'ın yerine ise Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski ve Oğuz Aydın görev aldı.

Fenerbahçe'nin 11'i

Fenerbahçe mücadeleye; Tarık Çetin, Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski, Marco Asensio, Oğuz Aydın ve Kerem Aktürkoğlu 11'i ile başladı.

Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Eğribayat, Engin Can Biterge, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Kamil Efe Üregen, Mustafa Serkan Kök, Haydar Karataş ve Alaettin Ekici ise yedek bekledi.

Sarı-lacivertlilerde eksikler

Sarı-lacivertliler, derbiye birçok oyuncusundan yoksun çıktı. Sakatlıkları bulunan Archie Brown, Nelson Semedo, Edson Alvarez ve Anderson Talisca'nın tedavileri sürüyor. Afrika Uluslar Kupası için ülkelerine giden Youssef En-Nesyri ve Dorgeles Nene'nin yanı sıra son oynanan lig maçı sonrası ailevi talepler doğrultusunda izin verilen Ederson ve Jhon Duran ile geçtiğimiz sezondan kart cezası bulunan Fred de takımı yalnız bıraktı.

İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun ve Rodrigo Becao'nun da kadro dışı durumları devam ediyor.

Akademiden 4 isim kadroda

Tedesco, takımdaki eksiklikler nedeniyle son 2 antrenmana altyapıdan oyuncuları da davet etti. Derbi hazırlıkları kapsamında A takımla çalışan Mustafa Serkan Kök, Haydar Karataş ve Alaettin Ekici, Beşiktaş maçının kadrosuna dahil edildi. Sarı-lacivertlilerin oynadığı son 2 maçta süre alan Haydar Karataş da derbide yedek kulübesinde yer aldı.

Kerem Aktürkoğlu en uçta başladı

Sarı-lacivertlilerde milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, siyah-beyazlılara karşı en uçta takımının gol umudu olarak başladı. Bu sezon hücumda genellikle sol kanat ve forvet arkasında oynayan Kerem; Youssef En-Nesyri, Talisca ve Jhon Duran'ın yokluğunda forvet mevkiinde görev aldı.

Bartuğ Elmaz, ilk kez 11'de

Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki orta sahası Bartuğ Elmaz, derbiye 11'de başladı. Bu sezon Süper Lig'de 5 maçta süre alan Bartuğ, Beşiktaş maçıyla birlikte ilk kez 11'de şans buldu.

Taraftarlardan Başkan Saran'a destek

Geçtiğimiz günlerde 'uyuşturucu operasyonu' kapsamında ifadesi alınan ve sonrasında adli kontrol şartıyla serbest kalan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a tribünler destek verdi. Maraton Tribünü ile Okul Açık Tribünü'nün birleştiği noktaya üzerinde Saran'ın silüeti olan "Fenerbahçe Yıkılmaz" pankartı asıldı. Karşılaşmanın başlamasına kısa süre kala saha saha kenarından protokol tribününe ilerleyen Saran'a taraftarlar tezahüratta bulundu. Başkan Saran, yapılan tezahüratlara karşılık selamlayarak derbiyi izlemek üzere tribüne çıktı. Seremoni sonrası ise tüm tribünlerden, "Dik dur eğilme, Fenerbahçe seninle" tezahüratları yapıldı.

Tribünlerden 'birliktelik' mesajı

Bu sezon lig ve Avrupa kupalarında dolu tribünlere oynayan Fenerbahçe'de tribünler Beşiktaş derbisinde de tıklım tıklım doldu. Maraton üst tribününe, "Biriz, Birlikteyiz, Şampiyon Olacağız!" pankartı asıldı. Öte yandan iki takımın futbolcuları müsabakaya, "Filistin yalnız değildir. 1 ocak 08.30 Galata" yazılı pankartla çıktı. - İSTANBUL