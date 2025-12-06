Domenico Tedesco: "Bugün kötü oynadık"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Başakşehir karşılaşmasında sadece ilk 15 dakikanın hoşuna gittiğini belirterek, "Bugün kötü oynadık. İlk 15 dakika planladığımız her şeyi sahaya yansıtıyorduk. Girdiğimiz pozisyonları golü çevirmemiz gerekiyordu" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı RAMS Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, soruları yanıtladı. Dün oynanan Galatasaray-Samsunspor maçının sonucunu oyuncuların üzerinde bir etkisi olup olmadığıyla ilgili Tedesco, "Herhangi bir etkisi olmadı. Sadece kendi maçımıza odaklandık. Başakşehir maçına hazırlandık. Bugün kötü oynadık. Sadece ilk 15 dakika hoşuma gitti. Planladığımız her şeyi sahaya yansıtıyorduk. Girdiğimiz pozisyonları golü çevirmemiz gerekiyordu. 1-2 tane pozisyona girdik, bu pozisyonları gole çevirmeniz gerekiyor. Böylesine deplasmanda ilk golü bulmanız çok önemli. Golü bulamadığınız müddetçe rakibinin inancı artıyor" diye konuştu.

"Değişiklikler sonrası takım daha iyi oyun sergilemeye başladı"

Tedesco, Nelson Semedo'nun sakatlığının olumsuz etkilediğine vurgu yaparak, "Semedo sakatlığı bizim için darbe oldu. Oyuncular için etken oldu. Yanılmıyorsam onu 20. dakikada oyundan aldık. O oyundan çıktıktan sonra saha içindeki yapımızı kaybettik. İstediğimiz baskıyı yapamamaya başladık. Rakibimiz topa daha çok sahip olmaya başladı. Rakibimiz topa sahip olmayı seven bir takım. İkinci yarıda oyuncu değişikliği sonrası takım daha iyi oyun sergilemeye başladı. Takıma enerji geldi değişkiklikler sonrası. Bu periyotta golü bulduk. Böylesine kötü oynadığınız maçta ilk golü bulabiliyorsanız maçı kazanmalısınız" ifadelerini kullandı.

"Elimizdeki forvetlerin gücüne inanıyoruz"

İtalyan teknik adam, forvetlerin performansıyla ilgili görüşlerini şu sözlerle aktardı:

"Bugünkü maçta çift forvet oynayarak başladık. Talisca ve Duran 9 numara olarak oynadı. İdmanda bu şekilde oynamak bize mesaj veriyordu. Plzen maçında bu sisteme dönmüştük. Bunu da zaman zaman düşünmeniz gerekiyor. Bunu deneyerek daha tehlikeli olabiliyor. Derbide de son anlarda çift forvete dönerek beraberlik golü bulmuştuk bence galip de gelebilirdik. Jhon ile Talisca aralarında iyi bir bağ olduğunu düşünüyorum. Bir oyuncuyu oynattığınız zaman hem avantaj hem dezavantaj olabiliyor. Duran öz güvenli döneminde. Benim için şiddetli baskı yapacak gücü henüz yok. Bunun için zamana ihtiyaç var. Bizim istediğimiz seviyeye gelebilmesi için. Youssef öz güveni yerinde değil ama çok fazla baskı yapıyor. Genel olarak ikisi de iyi forvetler. Bu sadece güncel bir durum. Biz elimizdeki forvetlerin gücüne inanıyoruz."

"Yediğimiz golde bir kere daha ortayı durduramadık"

Geldiği günden bu yana hakem hataları ve kararlarına ilişkin konuşmadığının hatırlatılması üzerine Fenerbahçe'de çalışan biri olarak yanıt vermesi istenirken Tedesco, "Ben Fenerbahçe'nin adamıyım. Bunu özgür, boşta bir insan gibi değerlendiremem. Bu durumda olduğum için şanslıyım. Fenerbahçe Teknik Direktörü olarak gurur duyuyorum. Bu durumu düşünmek için 1 saniye bile harcamam. Öne geçmiştik bugün maçı öldürebilirdik. Böylesine zorlu maçı kazanıp evimize mutlu gidebilirdik. Yediğimiz golde bir kere daha ortayı durduramadık. Uyanık olmamız, farkında olmamız gerekiyor. Ortaları durdurmamız gerekiyor. Bu akşamki maçı kazanmak mümkün olabilirdi" şeklinde konuştu.

"Hakem bugün negatif enerjimi aldı"

Tedesco, mücadelenin 4. hakemi Gürcan Hasova ile ilgili de konuşarak, "Hakemlerle ilgili bugün, 4. hakeme baktığınız zaman, ben saha içinde duygusal olabiliyorum. Kendisi maç boyunca her zaman bana karşı netti, adil ve centilmendi. Bu durum Avrupa'da bile normal değil. Asla kontrolünü kaybetmedi. Bütün pozisyonları net bir şekilde açıkladı. Harikaydı. Beni duygusal anımda sakinleştirdi. Negatif enerjimi aldı" değerlendirmesinde bulundu. - İSTANBUL