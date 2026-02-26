Haberler

TFF'nin Galatasaray paylaşımına eski vekilden bile tepki var: Tebrik değil yenilgi bildirisi

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u eleyerek tur atlamasının ardından TFF'nin paylaşımı tepki çekti. TFF, Galatasaray'ın mağlubiyet vurgusunu öne çıkarırken, bu durum sarı-kırmızılı taraftarlar ve eski vekil Oktay Vural tarafından eleştirildi. Vural paylaşımında, "Anlaşılan o ki TFF Galatasaray'ın yenilmesine rağmen Juventus'u elemesine üzülmüş gibi. Aslında tebrik mesajı değil yenilgi haberi" ifadelerini kullandı.

  • Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray'ın Juventus'u eleyerek UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'na yükselmesini tebrik etti.
  • TFF'nin paylaşımında Galatasaray'ın Juventus'a 3-2 mağlup olduğu vurgulandı.
  • Eski milletvekili Oktay Vural, TFF'nin paylaşımını 'tebrik mesajı değil yenilgi haberi' olarak değerlendirdi.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Juventus'u eleyerek tur atlamasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu'nun yaptığı paylaşım tartışma yarattı.

TFF, maç sonrası yayımladığı mesajda, "UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ikinci maçında İtalya'nın Juventus ekibi ile karşı karşıya gelen temsilcimiz Galatasaray, uzatmalara giden maçta rakibine 3-2 mağlup oldu. Bu sonuçla beraber, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'na yükselen temsilcimiz Galatasaray'ı tebrik ederiz" ifadelerine yer verdi.

PAYLAŞIMA TEPKİ

Sarı-kırmızılı taraftarlar, mesajda mağlubiyet vurgusunun öne çıkarıldığını savunarak sosyal medyada tepki gösterdi. Tepki gösteren isimler arasında eski milletvekili Oktay Vural da yer aldı.

Vural paylaşımında, "Anlaşılan o ki TFF Galatasaray'ın yenilmesine rağmen Juventus'u elemesine üzülmüş gibi. Aslında tebrik mesajı değil yenilgi haberi. Yenildiğinden bahsetmesi kafi gelmemiş olacak ki bir de görsel de eklemiş. Son 16 görseli koysaydınız bari." ifadelerini kullandı.

Yorumlar (6)

Haber Yorumlarıt9tjh5kb2y:

tff yi etki altına almak için ne yapacaklarını şaşırıyorlar. zaten tff==gs

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımert.baris.ozcan:

kaybol

yanıt4
yanıt0
Haber YorumlarıEmir Güler:

Türkiye'de futbol Galatasaraya karşı oynanan 1 oyunudur. Asla unutmayın unutturmayın....

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerkan:

nasıl kuduruyolar nasıl

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

öküz altında buzağı aramak

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

