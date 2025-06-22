TBMM Kupası'nı Richard Grom Kazandı

TBMM Kupası'nı Richard Grom Kazandı
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Ankara'da düzenlenen TBMM Kupası engel atlama yarışmasında Richard Grom, 'Siec Bachelor' isimli atıyla birinciliği elde etti. İkinci sırayı Osman Şen alırken, Kaan Kızılkaplan üçüncü oldu. Genelkurmay Başkanlığı Kupası'nı ise Barkın Aydın kazandı.

Binicilikte Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kupası'nı, "Siec Bachelor" isimli atıyla Richard Grom kazandı.

Ankara'da düzenlenen engel atlama yarışmalarından TBMM Kupası'nda, dereceye girenler belli oldu.

Başkent Binicilik Kulübü'nde yapılan 145 santimetre engel atlama yarışmasında Richard Grom, "Siec Bachelor" isimli atıyla birinciliği elde etti.

Osman Şen'in "Libas Captain Van Overis Z" adlı atıyla ikinci sırayı aldığı yarışta, Kaan Kızılkaplan ise "Charmeur" isimli atıyla üçüncü oldu.

Organizasyon kapsamında koşulan Genelkurmay Başkanlığı Kupası'nı ise "Aurore Du Noyer" isimli atıyla Barkın Aydın kazandı.

Yarışmaların ardından dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
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