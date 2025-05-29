TBMM Başkanı Kurtulmuş, Süper Lig'e Yükselen Takımları Tebrik Etti
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Süper Lig'e yükselen Kocaelispor, Gençlerbirliği ve Fatih Karagümrük'ü tebrik ederek, takımlara Süper Lig'de başarılar diledi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Süper Lig'e yükselen Kocaelispor, Gençlerbirliği ve Fatih Karagümrük'ü tebrik etti.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'u, Gençlerbirliği'ni, Fatih Karagümrük'ü; futbolcularını, yönetimlerini, teknik ekiplerini ve taraftarlarını kutluyor, takımlarımıza Süper Lig'de başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA / Ahmet Buğra Olaç - Spor