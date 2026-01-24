Haberler

Türkiye Basketbol Federasyonu, Ergin Ataman'a yapılan saldırı için inceleme istedi

Güncelleme:
Türkiye Basketbol Federasyonu, Avrupa Ligi'nde Maccabi Rapyd taraftarlarının Panathinaikos'un başantrenörü Ergin Ataman'a yönelik küfürlü tezahüratları için inceleme talep etti. Federasyon, sporun ruhuna ve etik değerlerine aykırı bu davranışı kınadı.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Avrupa Ligi'nin 24. haftasında İsrail ekibi Maccabi Rapyd'e konuk olan Panathinaikos'ta başantrenör Ergin Ataman'a yönelik küfürlü tezahüratlar için inceleme talep etti.

TBF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, İsrailli taraftarların çirkin tezahüratlarının kınandığı belirtilerek, "Türkiye Basketbol Federasyonu olarak, basketbolun birleştirici gücüne inanıyor; dünyanın dört bir yanında ülkemizi başarıyla temsil eden sporcu, antrenör ve idarecilerimizin her zaman en güçlü destekçisi olduğumuzu vurguluyoruz. Ülkemizi uluslararası arenada temsil eden değerlerimizin, sporun ruhuna ve etik değerlerine aykırı saldırılara maruz kalması asla kabul edilemez. Avrupa Ligi'nde oynanan Maccabi Rapyd-Panathinaikos müsabakası sırasında A Erkek Milli Takım Başantrenörümüz Sayın Ergin Ataman'a yönelik gerçekleştirilen, sporun evrensel değerleriyle bağdaşmayan çirkin tezahüratları esefle kınıyoruz." denildi.

Açıklamanın devamında, "Avrupa Ligi yönetiminin, sporun barışçıl doğasını korumak adına bu vahim olayı titizlikle incelemesini istiyor; benzer durumların tekrar etmemesi için gerekli disiplin süreçlerinin ivedilikle işletilmesini bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

