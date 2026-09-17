TBF Başkanı Suat Hekimoğlu: Sofya’da, ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmak istiyoruz

TÜRKİYE Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, 2026 Avrupa Boks Şampiyonası öncesi yaptığı açıklamada, "Hem erkekler hem de kadınlarda bu şampiyonaya çok iyi hazırlandık. İnşallah çok başarılı dereceler alıp, Sofya'da ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmak istiyoruz" dedi.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da 14-25 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek 2026 Avrupa Boks Şampiyonası öncesinde Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Şampiyona'nın kendileri için 2026 yılının en önemli turnuvası olduğunu kaydeden Hekimoğlu, "2026 yılının en önemli turnuvası, biz de çok iyi hazırlandık. İtalya, Brezilya ve Almanya olmak üzere dış ülkelerde kamp imkanı verdik sporcularımıza. Türkiye'de Kastamonu Kamp Eğitim Merkezi'mizi yenilemiştik. Kazakları, Özbekleri davet ettik. Onlar da bizi kırmadılar, geldiler, ikili kampları yaptık. Hem erkekler hem de kadınlarda bu şampiyonaya çok iyi hazırlandık. İnşallah çok başarılı dereceler alıp, Sofya'da ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmak istiyoruz" diye konuştu.

'ERKEKLER BOKSUNDA İDDİALIYIZ'

Erkekler boks kategorisinde iddialı olduklarını belirten Hekimoğlu, "Biz geldiğimizde erkek kategorisinde ufak bozulmalar vardı. Şimdi biz toparladık. Erkekler kategorisinde de artık iddialıyız. Gelecek olan dönem içerisinde, bence erkekler konuşulacak. Ama biraz daha zaman lazım. Çok çalışıyoruz ve Özbek antrenörler getirdik. Onların sisteminde çalışıyoruz. Bu Avrupa Şampiyonası aslında bizim bazı şeyleri görmemiz için çok önemli ve değerli. 'O stil bize uygun muymuş' diye hepsini görmek istiyoruz. Ben erkeklerde de güzel madalyalar geleceğini düşünüyorum. Hatta altın madalya geleceğini de çok net söyleyebilirim. Trabzon'da bir şampiyona olacak. Yaklaşık 30 ülke katılıyor. Onları misafir edeceğiz. En güzel şekilde ağlayacağız. Orada da hedeflerimiz büyük. Başarı gelmesini bekliyorum. En az 3-4 altın madalya bekliyorum Allah'ın izniyle. Hem erkeklerde hem kadınlarda çok değerli

sporcularımız var. Hepsi kamplarda. Dolayısıyla artık bu kampların karşılığını inşallah Trabzon'da almak istiyoruz" dedi.

'EN BÜYÜK PROJEM SPORCULARI DİRİ TUTMAK'

Başkan adayıyken en büyük projesinin sporcuları diri tutmak olduğunu hatırlatan Hekimoğlu, "Yani dünyanın her yerinde onlara kamp imkanı verip bu çocuklarımızı her zaman müsabakalara hazır pozisyonda tutmak. Bunu da yapmaya çalışıyorum. Hasbelkader bu 2 yıllık dönem içerisinde bunu yapmaya çalıştım. Gençlik Spor Bakanlığımız da bu anlamda çok destek veriyor. Dolayısıyla bunu başardığımızı düşünüyorum. 'Bundan sonra çok daha iyi olacak' diye düşünüyorum. Biz de artık yeni yeni federasyon başkanı olmaya, tecrübelenmeye başladık. Dolayısıyla her şeyi öğreniyoruz. Ben de her gün bir şeyler öğreniyorum. Bunları da sporcularımıza ve antrenörümüze anlatmaya çalışıyoruz. Bu birlikteliğin inşallah uzun süreli ve başarılı geçeceğini düşünüyorum. Rabbim inşallah bu ülkeye nice başarılar nasip edecektir" ifadelerinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı