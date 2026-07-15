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TBF Başkanı Türkoğlu'ndan 15 Temmuz Mesajı

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"Geçmişten aldığımız güç ve milletimizin ortaya koyduğu ortak irade, bugün de ülkemizin huzurunu, güvenliğini ve geleceğini koruma sorumluluğumuzu daha da pekiştirmektedir"

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

TBF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Başkan Türkoğlu'nun şu ifadelerine yer verildi:

"15 Temmuz, aziz milletimizin bağımsızlığına, demokrasisine ve milli iradesine sahip çıkmak adına gösterdiği eşsiz cesaretin simgesi olarak tarihimizdeki yerini almıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletimiz, devletine ve geleceğine yönelen hain FETÖ darbe girişimine karşı tek yürek olmuş, büyük bir kararlılıkla demokrasimizi ve vatanımızı korumuştur. Geçmişten aldığımız güç ve milletimizin ortaya koyduğu ortak irade, bugün de ülkemizin huzurunu, güvenliğini ve geleceğini koruma sorumluluğumuzu daha da pekiştirmektedir. Milli birlik ve beraberlik anlayışımızı yaşatmak, gelecek nesillere bırakacağımız en önemli miraslardan biridir. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle; vatanımız, bayrağımız ve bağımsızlığımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'müz kutlu olsun."

Kaynak: AA / Emre Doğan
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