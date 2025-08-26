Taylan Antalyalı Çaykur Rizespor'da Antrenmanlara Başladı

Taylan Antalyalı Çaykur Rizespor'da Antrenmanlara Başladı
Çaykur Rizespor, Galatasaray'dan ayrılan Taylan Antalyalı ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 30 yaşındaki oyuncu, Galatasaray ile oynayacakları maç öncesi takımla birlikte antrenmanlara başladı.

ÇAYKUR Rizespor'un kadrosuna kattığı Taylan Antalyalı, eski takımı Galatasaray'a karşı oynayacakları karşılaşma öncesi takımla birlikte antrenmanlara başladı.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Galatasaray ile sözleşmesi feshedilen ve geçen sezonu Bodrum FK'da kiralık olarak geçiren Taylan Antalyalı ile anlaştı. 30 yaşındaki oyuncu, cumartesi günü deplasmanda oynayacakları Galatarasay maçının hazırlıklarını sürdüren Çaykur Rizespor'un antrenmanında yer aldı. Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenmanda dar alan kısa pas çalışmasında yer alan oyuncu kısa süre takıma adapte oldu.

Çaykur Rizespor'un 2 yıllık sözleşme imzaladığı Taylan Antalyalı, geçen sezon Bodrum FK formasıyla çıktığı 26 müsabakada 1 gol ve 1 asist üretmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
