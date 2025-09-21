Tayfur Bingöl: Her Şeyimizi Verdik Ama Sonucu Yakalayamadık

Kocaelisporlu oyuncu Tayfur Bingöl, Çaykur Rizespor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Her şeyimizi verdik, maalesef sonucu yakalayamadık" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kocaelispor sahasında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Kocaelisporlu oyuncu Tayfur Bingöl, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bingöl, "Her şeyimizi verdik. 39 orta açmışız, Rizespor ise 7 orta açmış. Maçlarda 3 büyüklerin böyle ortalamaları yok. Maalesef sonucu yakalayamadık ama önümüzdeki haftalar bunu Kocaelispor adına başaracağız. Güçlüyüz. Negatif bir pozisyon yok, devam ediyoruz" dedi.

Beşiktaş maçıyla alakalı olarak da Tayfur Bingöl, "Kenetlendik. Hiçbir zaman pes etmeyeceğiz. Herkesin inancı son derece tam" sözlerini kaydetti. - KOCAELİ