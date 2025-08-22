Tayfur Bingöl Beşiktaş'tan ayrıldı! İşte yeni takımı

Süper Lig devi Beşiktaş'ta yeni sezonun kadrosunda düşünülmeyen Tayfur Bingöl ile yollar resmen ayrıldı.

KOCAELİSPOR'A TRANSFER OLDU

Beşiktaş, 32 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu Tayfur Bingöl'ün Süper Lig'in yeni ekibi Kocaelispor'a transfer olduğunu duyurdu. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, 'Profesyonel futbolcumuz Tayfur Bingöl'ün nihai transferi hususunda Kocaelispor'la anlaşmaya varılmıştır. Tayfur Bingöl'e kulübümüze hizmetleri için teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.' ifadeleri kullanıldı.

BEŞİKTAŞ RAKAMLARI

Siyah-beyazlıların formasını kariyeri boyunca 48 maçta giyen Tayfur, 3 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.