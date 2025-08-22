Tayfur Bingöl Beşiktaş'tan ayrıldı! İşte yeni takımı

Tayfur Bingöl Beşiktaş'tan ayrıldı! İşte yeni takımı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, tecrübeli orta saha oyuncusu Tayfur Bingöl'ün Süper Lig'in yeni ekibi Kocaelispor'a transfer olduğunu açıkladı.

Süper Lig devi Beşiktaş'ta yeni sezonun kadrosunda düşünülmeyen Tayfur Bingöl ile yollar resmen ayrıldı.

KOCAELİSPOR'A TRANSFER OLDU

Beşiktaş, 32 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu Tayfur Bingöl'ün Süper Lig'in yeni ekibi Kocaelispor'a transfer olduğunu duyurdu. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, 'Profesyonel futbolcumuz Tayfur Bingöl'ün nihai transferi hususunda Kocaelispor'la anlaşmaya varılmıştır. Tayfur Bingöl'e kulübümüze hizmetleri için teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.' ifadeleri kullanıldı.

Tayfur Bingöl Beşiktaş'tan ayrıldı! İşte yeni takımı

BEŞİKTAŞ RAKAMLARI

Siyah-beyazlıların formasını kariyeri boyunca 48 maçta giyen Tayfur, 3 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Beyoğlu Belediyesi'nde başkan vekili CHP'nin adayı Sefer Karaahmetoğlu oldu

Kıran kırana yarış! Beyoğlu Belediyesi'nde başkan vekili belli oldu
İsrail ordusunda Gazze operasyonu öncesi çatırdama: Motivasyon düşüyor, endişe artıyor

Gazze'yi topyekün işgal etmeye hazırlanan Netanyahu'ya şok
İstanbul'un göbeğinde suikast: Tetikçinin yaşı da olay kadar vahim

İstanbul'un göbeğinde suikast: Tetikçinin yaşı da olay kadar vahim
Zincir marketi denetime giden belediye başkanı, personelin cevabı karşısında kalakaldı

Zincir marketi denetime giden belediye başkanına soğuk duş
Tarihin en ölümcül hastalığı veba yeniden hortladı

İnsanlık tarihinin en ölümcül hastalığı yeniden hortladı
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıözcan yabancıoğlu:

Yildiza bak hele kuyruklu yildiz.....

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCrm:

ABAŞLIĞA BAKAR MISIN? Yııdız hemi? atacağın başlığa ....senin

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir'de durum vahim: Su kesintileri artık 3 günde bir uygulanacak

Bir büyükşehirde durum vahim! Su kesintisi artık 3 günde bir olacak
Metin Şentürk'ün acı günü! Kanserle savaşan kardeşi hayatını kaybetti

11 aylık savaşın sonu acı bitti! Usta ismi yıkan haber geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.