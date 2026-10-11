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Tayfur Bingöl, Beşiktaş'a 2-1 yenilen Kocaelispor'un umut veren oyununu anlattı

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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında İstanbul deplasmanında Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Kocaelispor'da Tayfur Bingöl, maç sonrası açıklamalarda bulundu. Bingöl, puan kaybı yaşadıkları maçta gelecek adına umut veren bir oyun ortaya koyduklarını belirtti.

Kocaelispor oyuncusu Tayfur Bingöl, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, "Puan kaybı yaşadığımız bir maç oldu fakat gelecek adına umut veren bir oyun ortaya koyduk" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında İstanbul deplasmanında Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Müsabakanın ardından Kocaelispor oyuncusu Tayfur Bingöl, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Oynadıkları oyunun gelecek adına umut verici olduğunu dile getiren Bingöl, "Selçuk Hocaya teşekkür ederiz. Bizi bu maça çok iyi hazırladı. Müsabaka içerisinde Beşiktaş'a hiç alan vermedik. Oyunu sıkıştırdık. Takım arkadaşlarıma da çok teşekkür ederim. İlk olarak benim bir penaltı pozisyonum oldu. Beşiktaşlı arkadaşlarımla da konuştuğumda penaltı olmadığını söylediler. İkili mücadelelerde sağlık kararlar verilmesi gerekiyor. İnsan hata yapabilir. Bizler de hata yapıyoruz. Bu tarz pozisyonların daha sağlıklı çözümlenmesi gerekiyor. Bizim adımıza puan kaybı yaşadığımız bir maç oldu fakat gelecek adına umut veren bir oyun ortaya koyduk. Maça gelen başta Hodri Meydan taraftar grubu olmak üzere tüm Kocaelispor taraftarlarına teşekkür ediyoruz. Hiçbir deplasmanda bizi yalnız bırakmıyorlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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