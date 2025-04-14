Tayfur Bingöl, Avrupa Kupaları İçin Mücadele Edecek

Eyüpsporlu futbolcu Tayfur Bingöl, sezonun kalan kısmında Avrupa kupalarına katılabilmek için mücadele edeceklerini dile getirdi.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Eyüpspor, sahasında karılaştığı Adana Demirspor'u 6-0'lık skorla yendi. Karşılaşmada 1 gol kaydeden Eyüpsporlu futbolcu Tayfur Bingöl, maçın ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. Takım olarak çok iyi bir performans sergilediklerini söyleyen Tayfur, "Çok iyi gidiyoruz. Avrupa için oynayacağız artık. Her şeyimizle konsantre olduk. Arda hoca, ekibimiz, takımımız, başkanımız hepimiz konsantreyiz artık UEFA yolunda. İnşallah güzel bir seriye devam ederiz" diye konuştu.

Sıkı bir Formula 1 fanı olan 32 yaşındaki oyuncu, "Dün Bahreyn yarışı vardı, Ferrari'ye etkisi olmadı ama bana burada güncellemenin etkisi olmaya devam ediyor. İnşallah sezon sonuna kadar da devam edecek" ifadelerini kullandı.

Kaliteli bir takım olduklarını vurgulayan tecrübeli futbolcu, "Kaliteli bir ekibiz. Bu da sahaya yansıyor. Kaliteli futbolcular olunca sonuçlar iyi oluyor. İnşallah sezonun sonu güzel biter. 6 maçımız kaldı" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL