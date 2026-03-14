Milli bilardocu Tayfun Taşdemir, Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

Antalya'da düzenlenen Avrupa Üç Bant Bilardo Şampiyonası'nda milli sporcu Tayfun Taşdemir, bireysel kategoride bronz madalya elde etti.

Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Antalya'da bir otelde gerçekleştirilen organizasyonda mücadele eden Tayfun, turnuva boyunca sergilediği başarılı performansla yarı finale kadar yükseldi.

Yarı finalde Belçikalı Eddy Merckx ile karşılaşan milli bilardocu, rakibine 50-22 yenilerek şampiyonayı bronz madalya ile tamamladı.