Haberler

Milli bilardocu Tayfun Taşdemir, Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da düzenlenen Avrupa Üç Bant Bilardo Şampiyonası'nda milli sporcu Tayfun Taşdemir, yarı finale yükselerek bronz madalya elde etti. Yarı finalde Belçikalı Eddy Merckx'e kaybederek şampiyonayı tamamladı.

Antalya'da düzenlenen Avrupa Üç Bant Bilardo Şampiyonası'nda milli sporcu Tayfun Taşdemir, bireysel kategoride bronz madalya elde etti.

Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Antalya'da bir otelde gerçekleştirilen organizasyonda mücadele eden Tayfun, turnuva boyunca sergilediği başarılı performansla yarı finale kadar yükseldi.

Yarı finalde Belçikalı Eddy Merckx ile karşılaşan milli bilardocu, rakibine 50-22 yenilerek şampiyonayı bronz madalya ile tamamladı.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

