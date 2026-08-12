Tavşanlı Karatecilerinden İl Müdürü Küçük'e Ziyaret

Kütahya'nın Tavşanlı Spor Kulübü bünyesinde faaliyet gösteren ve 7 kupa, 19 Türkiye derecesi elde eden başarılı karate sporcuları, antrenörleri ile birlikte Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük'ü ziyaret etti.

Tavşanlı'nın başarılı karatecileri, 2026 yılında önemli dereceler elde etti. Sporcular bu süreçte 6 Türkiye şampiyonluğu, toplam 19 Türkiye derecesi ve 7 kupa kazanırken, WKF Dünya Gençlik Ligi'nde de dünya 7'nciliği elde etti.

Büyükler Kadın Takım Kata kategorisinde kazanılan Türkiye ikinciliği ise Tavşanlı ve Kütahya karate tarihinde büyükler kategorisindeki ilk Türkiye derecesi olması nedeniyle ayrı bir önem taşıdı. Başarılı sporcular, uluslararası organizasyonlarda da Türkiye'yi temsil etti. Karateciler, Mısır, Hırvatistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen organizasyonlarda mücadele ederek önemli deneyimler kazandı. Sporcular ayrıca U14, Ümit ve Genç kategorilerinde Milli Takım kadrolarında yer alma başarısı gösterdi.

Ziyarette sporcularla bir araya gelen İl Müdürü Bülent Küçük, sporun gençlerin disiplin, azim, özgüven ve başarı duygularının gelişmesindeki önemine dikkat çekerek, elde ettikleri derecelerden dolayı sporcuları ve antrenörlerini tebrik etti. Müdür Bülent Küçük, başarılı sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, gençlere başarılarının artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı