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Tavşanlı İdmanyurdu, Atatürk Kupası'nda Mücadele Edecek

Tavşanlı İdmanyurdu, Atatürk Kupası'nda Mücadele Edecek
Haberler
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden Tavşanlı İdmanyurdu Spor Kulübü, 98 takımın katıldığı Türkiye'nin en büyük prestijli Atatürk Kupası'nda, 3 gün sürecek zorlu bir maratona hazırlanıyor. Antrenör Mehmet Erdal, genç sporcuların gelişimlerine katkı sağlayacak bu tür turnuvaların önemini vurguladı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden Tavşanlı İdmanyurdu Spor Kulübü, 98 takım bin 750 sporcunun katıldığı, Türkiye'nin en büyük prestijli Atatürk Kupası'nda mücadele edecek.

Sivas'taki başarılı turnuva deneyiminin ardından gözünü Kuşadası'na diken genç futbolcular, 3 gün sürecek zorlu bir maratona hazırlanıyor.

Tavşanlı İdmanyurdu, müsabakalarını İsmet Orhunbilge tesislerinde oynayacak.

Antrenör Mehmet Erdal turnuva ile ilgili şunları söyledi: "2012 doğumlu sporcularımızın Sivas'taki turnuvada gösterdiği performans bizleri çok mutlu etti. Bu başarı bizi Kuşadası'ndaki bu önemli organizasyona katılmaya teşvik etti. Çocuklarımızın gelişimine katkı sağlamak adına bu tür turnuvaların büyük önem taşıdığını düşünüyoruz. Burada kendilerini gösterecekleri bir platform bulacaklar ve gelişimlerine büyük katkı sağlayacaklar. Başta velilerimiz olmak üzere bize destek veren herkese teşekkür ederim." - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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