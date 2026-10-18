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Tatvan Masterlar, Antalya'da 24 takımlı turnuvada şampiyon oldu

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Antalya'da 5 gün süren 2026 Soccer Cup Futbol Turnuvası'nda Bitlis'i temsil eden Tatvan Masterlar Futbol Takımı, 24 takım arasından şampiyon oldu. Takım, kazandığı kupayla bölge sporuna önemli bir başarı kazandırdı.

Antalya'da düzenlenen 2026 Soccer Cup Futbol Turnuvası'nda Bitlis'i temsil eden Tatvan Masterlar Futbol Takımı, 24 takım arasından şampiyonluğa ulaşarak büyük bir başarıya imza attı.

Antalya'da 5 gün boyunca devam eden ve toplam 24 takımın mücadele ettiği 2026 Soccer Cup Futbol Turnuvası, birbirinden çekişmeli maçalara sahne oldu. Turnuvada Bitlis'i temsil eden Tatvan Masterlar Futbol Takımı, ortaya koyduğu başarılı performansla rakiplerini geride bırakarak şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

24 takımın katıldığı organizasyonda zirveye adını yazdıran Tatvan Masterlar, kazandığı şampiyonlukla bölge sporuna önemli bir başarı daha kazandırdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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