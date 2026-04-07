Haberler

Şampiyon hentbolcular Taşova Kaymakamı Kartal'ı ziyaret etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'daki Türkiye Hentbol Federasyonu 2. Lig dörtlü finalinde şampiyon olan Taşova Belediyespor, Kaymakam Salih Kartal'ı ziyaret ederek başarılarını kutladı. Kartal, sporcuları tebrik etti ve gençlere destek sözü verdi.

Ankara'da düzenlenen Türkiye Hentbol Federasyonu 2. Lig dörtlü finalinde şampiyon olarak 1. Lig'e yükselen Taşova Belediye spor takımı şampiyonluk kupası ile birlikte Kaymakam Salih Kartal'ı ziyaret etti.

Kartal, elde edilen başarıdan dolayı sporcuları, teknik ekibi, yönetim kurulu ve emeği geçenleri tebrik etti.

Gençlere spor yapmaları için her zaman destek olacaklarını belirten Kartal, "THF 2. Ligi'nde önce grup maçlarında daha sonra Ordu ilinde oynanan play-off maçları ve 31 Mart-1 Nisan tarihleri arasında Ankara THF Prof.Yaşar Sevim Spor Salonu'nda oynadığı maçlar sonucunda namağlup şampiyon olarak 1. Lig'e yükselerek ilçemize büyük mutluluk yaşatan tüm sporcularımızı, teknik ekibimizi, yönetim kurulumuzu ve emeği geçenleri kutluyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde önemli bir başarı elde edilerek ilçemizin adına güzel bir tanıtım olmuştur. Taşova hentbol kültürü olan ve daha önceki yıllarda süper ligde ve Avrupa kupalarında mücadele ederek bu başarılara alışık bir ilçemizdir. İlçe olarak yeni hedeflerin yeni başarılar getireceğine ve yeniden süper ligde mücadele edeceğine inanıyoruz." dedi.

Ziyarette, Belediye Başkanı Ömer Özalp, Gençlik Spor İlçe Müdürü Abdülkadir Saraç, Gençlik Merkezi Müdürü Sercan Şenel, Kulüp Başkanı Mehmet Şenel, Yönetim Kurulu üyesi Beytullah Duman, teknik ekip ve sporcular yer aldı.

Kaynak: AA / Tevfik Öztürk
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

