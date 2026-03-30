Tartışmalara yol açan karar! Fenerbahçe 600 milyon TL'lik gelirin sahibi oldu

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, eylül ayından göreve gelmesinin hemen ardından Passolig ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

FENERBAHÇE 600 MİLYON TL'Yİ PEŞİN ALDI

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe bu anlaşmadan 600 milyon TL'lik bir hizmet bedeli elde etti ancak Saran'ın kararıyla sarı-lacivertlilerin bu parayı yıllara bölmek yerine peşin olarak aldığı iddia edildi. Sercan Hamzaoğlu, konuyla ilgili konuşarak, ''Kamuoyunda son günlerde Passolig anlaşmasıyla ilgili ciddi bir bilgi kirliliği oluştu. Konuyla ilgili özel haberimin detaylarını bir kez daha net şekilde aktarmak isterim. Fenerbahçe SK, Passolig ile 5 yıllık bir anlaşma yaptı ve bu anlaşma karşılığında toplam 600 milyon TL'lik hizmet bedeli elde etti. Bu kontrat kapsamında söz konusu gelir yıllara yayılmış şekilde de alınabilirdi. Ancak kulüp isterse 5 yıllık bedeli tek seferde peşin alma hakkına da sahipti. Fenerbahçe yönetimi bu tercihini peşin ödeme yönünde kullandı. Burada kulübün uğradığı herhangi bir zarar ya da bir kırdırma söz konusu değil. Sadece kulüp, zaten hak edilmiş olan geliri peşin kullanmayı tercih etti.'' sözlerini sarf etti.

TARTIŞMALARA YOL AÇTI

Sarı-lacivertlilerin 5 yıllık geliri tek seferde almasının iddia edilmesi taraftarlar arasında tartışmalara neden oldu. Birçok taraftarda, sarı-lacivertlilerin kasasının boş olduğu şüphesi oluşurken, futbolseverler yönetimden gelecek resmi açıklamayı beklemeye başladı.