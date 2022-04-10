Tarihte eşi benzeri görülmedi! Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı tiye aldığı zafer videosu ortalığı yıktı

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı 2-0 yendi. Karşılaşma sonrasında sarı-lacivertlilerin sosyal medya hesabından paylaştığı video sosyal medyayı yıktı geçti.

"BİR ASLAN MİYAV DEDİ"

Kadıköy'de Galatasaray'ı 2-0'lık skorla deviren Fenerbahçe, karşılaşmanın ardından paylaştığı videoyla ortalığı salladı. "Bir aslan miyav dedi" kapağıyla paylaşılan ve oyuncak bir aslanın görüntülerine yer verildiği videoya taraftarlar beğeni yağdırdı.

Haberler.com - Spor