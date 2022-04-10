Tarihte eşi benzeri görülmedi! Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı tiye aldığı zafer videosu ortalığı yıktı
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Galatasaray derbisini 2-0 kazanan Fenerbahçe, maçta sonra yaptığı paylaşımla sosyal medyayı adeta yıktı. "Bir aslan miyav dedi" kapağıyla paylaşılan videoda oyuncak bir aslanın görüntüleri kullanıldı. Taraftarın oldukça beğenisini kazanan paylaşıma kısa süre içerisinde binlerce beğeni geldi.
Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı 2-0 yendi. Karşılaşma sonrasında sarı-lacivertlilerin sosyal medya hesabından paylaştığı video sosyal medyayı yıktı geçti.
"BİR ASLAN MİYAV DEDİ"
Kadıköy'de Galatasaray'ı 2-0'lık skorla deviren Fenerbahçe, karşılaşmanın ardından paylaştığı videoyla ortalığı salladı. "Bir aslan miyav dedi" kapağıyla paylaşılan ve oyuncak bir aslanın görüntülerine yer verildiği videoya taraftarlar beğeni yağdırdı.
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