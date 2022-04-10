Tarihte eşi benzeri görülmedi! Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı tiye aldığı zafer videosu ortalığı yıktı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tarihte eşi benzeri görülmedi! Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı tiye aldığı zafer videosu ortalığı yıktı

Haberler.com - Spor
 - Güncelleme:

Galatasaray derbisini 2-0 kazanan Fenerbahçe, maçta sonra yaptığı paylaşımla sosyal medyayı adeta yıktı. "Bir aslan miyav dedi" kapağıyla paylaşılan videoda oyuncak bir aslanın görüntüleri kullanıldı. Taraftarın oldukça beğenisini kazanan paylaşıma kısa süre içerisinde binlerce beğeni geldi.

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı 2-0 yendi. Karşılaşma sonrasında sarı-lacivertlilerin sosyal medya hesabından paylaştığı video sosyal medyayı yıktı geçti.

Tarihte eşi benzeri görülmedi! Fenerbahçe'nin oyuncak aslanlı galibiyet videosu sosyal medyayı yıktı

"BİR ASLAN MİYAV DEDİ"

Kadıköy'de Galatasaray'ı 2-0'lık skorla deviren Fenerbahçe, karşılaşmanın ardından paylaştığı videoyla ortalığı salladı. "Bir aslan miyav dedi" kapağıyla paylaşılan ve oyuncak bir aslanın görüntülerine yer verildiği videoya taraftarlar beğeni yağdırdı.

Tarihte eşi benzeri görülmedi! Fenerbahçe'nin oyuncak aslanlı galibiyet videosu sosyal medyayı yıktı

Haberler.com - Spor

Galatasaray, Fenerbahçe, Derbi, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title