Tarihi maçın mimarı Ergin Ataman, ağlamamak için kendini zor tuttu

Tarihi maçın mimarı Ergin Ataman, ağlamamak için kendini zor tuttu
Güncelleme:
Tarihi maçın mimarı Ergin Ataman, ağlamamak için kendini zor tuttu
A Milli Erkek Basketbol Takımımız, EuroBasket yarı finalinde Yunanistan'ı 94-68 yenerek finalde Almanya ile eşleşti. Tarihi zaferin mimarlarından olan A Milli Basket Takımımızın Başantrenörü Ergin Ataman, maç sonu açıklamalarında sesi titreyerek ağlamamak için kendini zor tuttu.

A Milli Basket Takımımızın Başantrenörü Ergin Ataman, Yunanistan'ı 94-68 mağlup ederek finale yükseldiğimiz maçın ardından açıklamalarda bulundu.

SESİ TİTREDİ, AĞLAMAMAK İÇİN KENDİNİ ZOR TUTTU

Galibiyetin ardından duygu dolu anlar yaşayan Ataman, "Biliyorum ki şu anda Türkiye'nin her yerinde milyonlar bu maçı izledi. Bu şanlı, tarihi galibiyet ülkemize armağan olsun. Bu takım hak ederek buraya geldi. İnşallah sonunu kupayla bitirecek. Biz tatmin olmuyoruz. Yunanistan'ı böyle yenmekten, finale çıkmaktan da tatmin oluyoruz. Pazar akşamı herkes ekran başına. Burada şampiyon olacağız inşallah!" dedi.

"1 MAÇ DAHA VAR"

Takımla maç öncesinde yaptığı toplantı hakkında konuşan deneyimli hoca, "Soyunma odasında maçtan önce çocuklara 'Biz buraya madalya hedefiyle geldik ama artık durum değişti. Altın madalya alıp döneceğiz.' dedim. Taraftarlara 'Acele etmeyin, 1 maç daha kazanacağız, Almanya'yı da yenip şampiyon olacağız inşallah' dedim. Bizi kalben destekleyen tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. 1 maç daha var!" açıklamalarında bulundu.

"TARİHİ BİR ŞEY YAPMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Öte yandan Ergin Ataman, Yunan devlet kanalı ERT'ye yaptığı açıklamada ise "Maçı izleyen Yunan dostlarımdan özür dilerim, ama bu gece oyuncularım daha iyiydi ve galibiyeti hak ettik. Yiannis, Sloukas ve Toliopoulos'a karşı iyi savunma yaptık. Sadece Dorsey başlangıçta birkaç şut buldu, ama onu da durdurduk. Harika bir galibiyet, ama Yunanistan olağanüstü bir takım.

Maçtan önce konuştuk. Giannis'in power forvetleri bırakıp daha çok boyalı alanı koruduğunu biliyorduk. Ercan'a şutları atmasını söyledim, attı ve özgüven kazandı. Umarım aynı seviyede oynarız. Böyle oynarsak başarırız. Yunanistan, Almanya'dan daha iyi bir takım. Tarihi bir şey yapmaya çalışacağız, finalde kazanıp altın madalyayı alacağız, bu daha önce hiç olmamıştı" dedi.

