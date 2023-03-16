Tarihi görüntüler! Trabzonspor taraftarı, Fenerbahçe'yi desteklemek için Kadıköy'de
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Fenerbahçe'nin Sevilla ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'ndaki rövanş maçına Trabzonspor taraftarları da geldi. Trabzonspor formalarının üstüne Sarı-Lacivert atkıları geçiren taraftarlar, Fenerbahçe için tezahürat yaptı.
Temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Sevilla ile oynayacağı maça Trabzonsporlu taraftarlar da geldi.
Trabzonspor formalarının üstüne Sarı-Lacivertli atkıları geçiren taraftarlar, Fenerbahçe'ye destek olmak için tezahürat yaptı.
Fenerbahçeli taraftarların "Sarı" tezahüratına Trabzonsporlu taraftarların "Lacivert" diyerek alkışlarla karşılık verdi. Güzel görüntüler ortaya çıktı.
Sarı-Lacivertli taraftarlar, 16 Şubat 2023 tarihinde Trabzonspor'un sahasında Basel ile oynadığı maçta Bordo-Mavili takımı desteklemişti.
Trabzonspor kulübü, taraftarlarından gelen görüntülerin ardından bir görsel paylaştı. Fenerbahçe'ye destek mesajı yollayan Bordo-Mavililer'in paylaşımında, "Biz beraberiz" notu yer aldı.