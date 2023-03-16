Tarihi görüntüler! Trabzonspor taraftarı, Fenerbahçe'yi desteklemek için Kadıköy'de

Fenerbahçe'nin Sevilla ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'ndaki rövanş maçına Trabzonspor taraftarları da geldi. Trabzonspor formalarının üstüne Sarı-Lacivert atkıları geçiren taraftarlar, Fenerbahçe için tezahürat yaptı.