Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri Yarın Başlıyor

673. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri, yarın başlayacak.

Namlı pehlivanların 1352'den beri kispet giydiği Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri, 5-7 Eylül'de Antalya'nın Elmalı ilçesindeki Recep Gürbüz Sahası'nda yapılacak.

Organizasyonda, 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Orhan Okulu ile Elmalı Yağlı Güreşleri'nın son başpehlivanı Enes Doğan'ın yanı sıra Ali Gürbüz, Feyzullah Aktürk, İsmail Balaban, Yusuf Can Zeybek, Mehmet Yeşil Yeşil, Mustafa Taş'ın da aralarında bulunduğu 70'ten fazla başpehlivan ile 1500'ün üzerinde sporcu kispet giyip boy gösterecek.

Elmalı'ya Ahmet Taşçı ve Orhan Okulu damgası

Elmalı güreşlerine son dönemde Türk yağlı güreşinin yaşayan efsanesi Ahmet Taşçı ve 654, 657, 664 Kırkpınar Yağlı Güreşleri birinciliğiyle Antalya'nın gururu olan Orhan Okulu damgasını vurdu.

Ahmet Taşçı, Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde üst üste 5 kez kazanarak rekor kırarken Orhan Okulu ise 6 kez üst üste başpehlivan olarak rekoru eline geçirmeyi başardı.

Okulu, 2025 CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde de şampiyonluğa en yakın isim olarak dikkati çekiyor.

Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri aynı zamanda ligin son etabını oluşturuyor.

2 saat 15 dakikalık güreş unutulmadı

Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nin 666'ncısı, 9 Eylül 2018'de er meydanlarında eşine az rastlanır bir mücadeleye sahne oldu.

"Sarı fırtına" olarak anılan Antalyalı güreşçi İsmail Balaban, yarı finalde hemşehrisi ve kendisi gibi Kırkpınar başpehlivanı ünvanına sahip Ali Gürbüz ile karşılaştı. Oldukça çekişmeli geçen ve 2 saat 15 dakika süren müsabakada, İsmail Balaban'ın babası Hasan ve dedesi Mehmet Balaban, er meydanına çıkarak, güreşin bitirilmesini istedi. Ailelerin araya girmesine rağmen güreşmeye devam eden İsmail Balaban, Ali Gürbüz'ü yendi.

Zorlu mücadelelerin ardından finale çıkan İsmail Balaban, aşırı yorgunluğa bağlı yaşadığı kramplar ve sakatlığı nedeniyle müsabakadan çekilmek zorunda kalınca, Orhan Okulu başpehlivanlığı kazandı.