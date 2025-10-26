Tarihi El Clasico Real Madrid'in

İspanya La Liga'nın 10. haftasında Real Madrid ile Barcelona, El Clasico'da karşı karşıya geldi. Santiago Bernabeu'daki dev maçın kazananı Real Madrid oldu.

REAL MADRİD EL CLASICO'NUN GALİBİ OLDU

Milli oyuncu Arda Güler 11'de mücadele başlarken 66 dakika sahada kaldı. Mücadelede 22. dakikada Jude Bellingham'ın asistinde Kylian Mbappe perdeyi açan isim oldu ve Real Madrid 1-0 öne geçti. 38. dakikada Fermin Lopez ile Barcelona eşitliği yakalarken, 43. dakikada Bellingham'ın golüyle ev sahibi ekip soyunma odasına 2-1 önde girdi. İkinci yarıda iki takımın da atakları sonuçsuz kaldı. Barcelona'da Pedri, 90+10'da kırmızı kart gördü. Mücadeleyi Real Madrid 2-1 kazandı.

1 PENALTI, 3 GOL İPTAL

Real Madrid'in Barcelona'ya karşı Vinicius ile kazandığı penaltı, 3 dakika süren VAR incelemesinin ardından pozisyonda faul olmadığına karar verilerek iptal edildi. Eflatun-beyazlılarda Mbappe'nin 2, Jude Bellingham'ın da 1 golü, VAR uyarısıyla iptal edildi.

LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Bu sonuçla puanını 27'ye yükselten Real Madrid liderliğini sürdürürken, konuk ekip Barcelona ise 22 puanda kaldı.