Tarihi El Clasico Real Madrid'in

Tarihi El Clasico Real Madrid'in
Güncelleme:
İspanya La Liga'nın 10. haftasındaki El Clasico'da Real Madrid, Barcelona'yı 2-1 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü. Real Madrid'in 1 penaltısı ve 3 golü iptal edildi. Arda Güler mücadeleye ilk 11'de başladı.

  • Real Madrid, Barcelona'yı 2-1 mağlup etti.
  • Real Madrid'in gollerini Kylian Mbappe ve Jude Bellingham attı.
  • Barcelona'nın golünü Fermin Lopez attı.
  • Real Madrid, maç sonunda 27 puanla lig lideri oldu.
  • VAR incelemesiyle Real Madrid'in bir penaltısı ve üç golü iptal edildi.
  • Barcelona oyuncusu Pedri, maçın 90+10. dakikasında kırmızı kart gördü.

İspanya La Liga'nın 10. haftasında Real Madrid ile Barcelona, El Clasico'da karşı karşıya geldi. Santiago Bernabeu'daki dev maçın kazananı Real Madrid oldu.

REAL MADRİD EL CLASICO'NUN GALİBİ OLDU

Milli oyuncu Arda Güler 11'de mücadele başlarken 66 dakika sahada kaldı. Mücadelede 22. dakikada Jude Bellingham'ın asistinde Kylian Mbappe perdeyi açan isim oldu ve Real Madrid 1-0 öne geçti. 38. dakikada Fermin Lopez ile Barcelona eşitliği yakalarken, 43. dakikada Bellingham'ın golüyle ev sahibi ekip soyunma odasına 2-1 önde girdi. İkinci yarıda iki takımın da atakları sonuçsuz kaldı. Barcelona'da Pedri, 90+10'da kırmızı kart gördü. Mücadeleyi Real Madrid 2-1 kazandı.

1 PENALTI, 3 GOL İPTAL

Real Madrid'in Barcelona'ya karşı Vinicius ile kazandığı penaltı, 3 dakika süren VAR incelemesinin ardından pozisyonda faul olmadığına karar verilerek iptal edildi. Eflatun-beyazlılarda Mbappe'nin 2, Jude Bellingham'ın da 1 golü, VAR uyarısıyla iptal edildi.

LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Bu sonuçla puanını 27'ye yükselten Real Madrid liderliğini sürdürürken, konuk ekip Barcelona ise 22 puanda kaldı.


