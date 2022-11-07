Tarihi ceza alacak! Sinirden çıldıran Balotelli tribünlere cinsel organını gösterdi

İsviçre Süper Ligi'nin 15. haftasında Basel ile Sion golsüz berabere kaldı. Karşılaşmada sakatlanarak kenara gelen Sion forması giyen Balotelli, Basel tribünlerinin ıslık tepkisi karşısında taraftarlara orta parmak işareti yaptı. Bununla yetinmeyen İtalyan yıldız, oyundan çıkarken ise tribünlere doğru cinsel organını gösterdi. Bu hareketlerin ardından İsviçre Futbol Federasyonu'nun Balotelli'ye tarihi bir ceza verebileceği belirtiliyor.

Basel ile Sion, İsviçre Süper Ligi'nin 15. haftasında karşı karşıya geldi. Mücadele golsüz eşitlikle sonuçlanırken Mario Balotelli'nin hareketleri karşılaşmaya damga vurdu.

BALOTELLI ÇILDIRDI

Sion forması giyen İtalyan yıldız sakatlanarak kenara geldiği sırada Basel taraftarlarının ıslıklı tepkisiyle karşılaştı. Bunun üzerine oldukça sinirlenen Balotelli, tribünlere orta parmağını gösterdi.

TRİBÜNLERE OLAY HAREKET

Karşılaşmanın sona ermesinin ardından ise Balotelli saha kenarında bu kez cinsel organını Basel tribünlerine gösterdi. Bu hareket taraftarları çıldırtırken, İsviçre Futbol Federasyonu'nun İtalyan futbolcuya tarihi bir ceza verebileceği belirtildi.

IRKÇILIK YAPILDI İDDİASI

İsviçre basınında çıkan haberlere göre, Balotelli'ye tribünlerden bazı ırkçı tezahüratların yapıldığı ve İtalyan yıldızın bu söylemler karşısında sinirlenerek tepki gösterdiği ifade edildi.