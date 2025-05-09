Tarih yazmaya son 40 dakika! Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde adını finale yazdırdı
Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Tenerife'yi 90-80 mağlup ederek finale yükseldi.
FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi yarı finalinde temsilcimiz Galatasaray, İspanyol ekibi La Laguna Tenerife ile karşı karşıya geldi. Atina'daki Sunel Arena'da oynanan mücadeleyi Galatasaray, 23 sayı geriden gelerek 90-80 kazandı.
FİNAL PAZAR GÜNÜ
11 Mayıs Pazar günü yine Sunel Arena'da final maçına çıkacak Galatasaray'ın rakibi AEK ile Unicaja Malaga maçının galibi olacak.
ERGİN ATAMAN DA İZLEDİ
Galatasaray'ın eski başantrenörü Ergin Ataman, Tenefire - Galatasaray maçında Sarı-kırmızılıları desteklemek için Sunel Arena'da yerini aldı.