Taraftarların ağzı kulaklarında! Osimhen transferinde Galatasaray'ı umutlandıran gelişme

Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen'in yeni sezondaki adresi merak konusu. Cimbom'un bonservisini almak istediği yıldız futbolcu, Avrupa'nın dev kulüplerinin de radarında. Nijeryalı golcünün son açıklamaları sarı-kırmızılı taraftarları üzerken, bu sefer sevindirici gelişme yaşandı.

NAPOLİ'DEN JUVENTUS'A VETO

Nijeryalı yıldızın, Samsunspor maçı sonrası "Galatasaray sonsuza kadar kalbimde olacak" ifadeleri de gündeme bomba gibi düştü. 26 yaşındaki forvetin bu sözleri İtalyan basınında geniş yankı buldu. Ilbianconero'ya göre; Napoli Başkanı De Laurentiis, Osimhen'in Juventus'a transfer olmasını istemiyor. Haberde, "Aurelio De Laurentiis, Osimhen'in Juventus'a transferine 'asla' diyerek karşı çıktı" ifadelerine yer verildi.

OSİMHEN İSTEDİ, BAŞKAN GERİ ÇEVİRDİ

Haberde Osimhen'in Samsunspor maçının ardından Galatasaray'a veda niteliği taşıyacak açıklamalarda bulunduğu fakat oyuncunun Juventus'a transfer olma isteğinin Napoli yönetimi tarafından geri çevrildiği aktarıldı. Söz konusu haberde,"Forvet oyuncusunun büyük hayranı olan Cristiano Giuntoli'nin (Juventus Sportif Direktörü) Osimhen'i yaz transfer dönemi için istek listesine aldığı bildirildi. Ancak Valter De Maggio'nun haberine göre, Juventus'un bu hayali sadece hayal olarak kalacak" ifadeleri kullanıldı.

OSIMHEN'İN GALATASARAY RAKAMLARI

Victor Osimhen bu sezon Galatasaray formasıyla 33 maça çıktı. 26 yaşındaki forvet, bu karşılaşmalarda 29 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. Süper Lig'de ise 24 maçta 21 golü bulunan Osimhen, gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor.