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Taraftarlara mesajı verdi: İşte Talisca'dan Fenerbahçe'deki ilk sözleri

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Anderson Talisca, Fenerbahçe'ye 1.5 yıllık imza attıktan sonra açıklamalarda bulundu Transfer sürecine değinen Talisca, sarı-lacivertli taraftarlara karşılama için teşekkür ederek "Onlara şunu söyleyebilirim bu takımı desteklemeye devam edin. Bence çok iyi bir takımımız var ve bu kulüp için her zaman daha büyük bir şeyler başarabiliriz" dedi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Anderson Talisca, kendisini 1.5 yıllığına sarı lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attıktan sonra Fenerbahçe Televizyonu'na röportaj verdi.

"YAŞANANLAR ÇOK ÖZELDİ"

Anderson Talisca'nın açıklamaları şu şekilde;

"Fenerbahçe forması giyecek olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden yıldız oyuncu, şu açıklamaları yaptı: "Bence ilk kelime minnettarlık. Tüm bu görüşmeler sürecinde yaşananlar çok özeldi ki Fenerbahçe formasını giymemi sağladı. Benim için büyük bir onur. Çok mutluyum, elimden gelenin en iyisini yapmak için motiveyim.

"BU TAKIMI DESTEKLEMEYE DEVAM EDİN"

Taraftarlarımızın göstermiş olduğu sevgi için çok teşekkür ediyorum. Benim için inanılmazdı. Onlara şunu söyleyebilirim bu takımı desteklemeye devam edin. Bence çok iyi bir takımımız var ve bu kulüp için her zaman daha büyük bir şeyler başarabiliriz.

"BENİM İÇİN BÜYÜK ONUR"

Bence takım çok motive, her maçta elinden gelenin en iyisini yapıyor. Dün benim için yaptıkları karşılama çok özeldi, kalbimde ve hafızamda yer etti. Bu kulübü temsil etmek benim için büyük bir onur ve büyük bir sorumluluk olacak."

Taraftarlara mesajı verdi: İşte Talisca'dan Fenerbahçe'deki ilk sözleri
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Sözleşmesindeki maddeler inanılır gibi değil
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMelike Taştan:

Milyon Euro ları böyle boş işlerde harcayanlar ın elinde patlar umarım bu transfer. Dile kolay be 15 milyon boservis Al Nasr a verilecek 22,5 milyon Euro da buna verilecek, yazıklar olsun.

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Haber YorumlarıFırat KATIRAĞ:

Fenerbahçeliler için sözleşme şartlarının ne hissettirdiğini bilse ya maça çıkınca 90 dk dört ayak üstünde koşar yada hiç hayale kapılmadan geri dönerdi ama adamın umurunda mı ben parama bakarım diyor. Sonunda hiçbir işe yaramayacak oda hakemlere sallayacak yada hoca oynatmıyor diyecek. Olan yine bize oldu hadi geçmiş olsun

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