Taraftarlar, Mourinho ve Solskjaer'in gidişi için helva kavurdular

Güncelleme:
Bursa'nın İznik ilçesinde, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Avrupa'da yaşadığı yenilgilerin ardından teknik direktörleriyle yollarını ayırmasıyla, taraftarlar helva kavurup dağıttı. Helva kazanının koyulduğu tezgaha ise 'Mourinho'dan kurtulmanın şerefine' ve 'Solskiaer'den kurtulmanın şerefine' yazılı karton asıldı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Lausanne'a elenen Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer ile yollar ayrıldı.

İKİ HOCANIN GÖREVİNE SON VERİLDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda ise Benfica'ya yenilerek UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun görevine son verildi.

SEVİNÇTEN HELVA KAVURDULAR

Bursa'nın İznik ilçesinde her iki takımın taraftarları birlikte helva kavurdu. Hazırlanan helva, sokak üzerine koyulan tezgahtaki kazandan vatandaşlara dağıtılırken, tezgah önüne asılan kartona, 'Mourinho'dan kurtulmanın şerefine' ve 'Solskjaer'den kurtulmanın şerefine' yazıldı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Ne sacma bir bakis acisi bu bizdeki... Kardesim isinize bakin... Ulkenin milyon tane derdi var, siz dusmussunuz top pesine...

millet kafayi yemis adam giderken alacagi parayida aldi gitti helvaya yazik sanki zafer kazandiniz adam 15 milyon euro aldi gitti ruyanda bile sahip olamayacagin bir mebla bu saka gibi bu degirmenin bollugu nerden geliyor

