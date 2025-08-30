Taraftarlar, Mourinho ve Solskjaer'in gidişi için helva kavurdular

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Lausanne'a elenen Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer ile yollar ayrıldı.

İKİ HOCANIN GÖREVİNE SON VERİLDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda ise Benfica'ya yenilerek UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun görevine son verildi.

SEVİNÇTEN HELVA KAVURDULAR

Bursa'nın İznik ilçesinde her iki takımın taraftarları birlikte helva kavurdu. Hazırlanan helva, sokak üzerine koyulan tezgahtaki kazandan vatandaşlara dağıtılırken, tezgah önüne asılan kartona, 'Mourinho'dan kurtulmanın şerefine' ve 'Solskjaer'den kurtulmanın şerefine' yazıldı.