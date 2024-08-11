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Taraftarlar küplere binecek! Abdullah Avcı'dan istifa sorusuna bomba cevap

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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Sivasspor ile berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Avcı, bordo-mavili taraftarların istifa çağrıları için "Elbette eleştiriler olacaktır. Bunlara saygım büyük. Bu eleştirileri faydalı bir şekilde kullanacağım. Ancak dilimizi ve üslubumuzu bilmek önemli, sonuçta bu bir oyun. Taraftarımıza büyük saygımız var ve takım oturunca gerçek Trabzonspor'u görecekler" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Sivasspor ile berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalar bulundu. Savic'i devre arasında oyundan alma nedenini açıklayan Avcı, bordo-mavili taraftarların istifa çağrılarına da yanıt verdi.

"SAVIC'İN ADELESİNDE ÇEKME OLDU"

Abdullah Avcı yaptığı açıklamada, "Adalesinde çekme oldu Savic'in, sakatlık oldu. Oyun istediğimiz gibi sakin, sabırlı, 35 dakika doğruydu. Merkezden gelip sonuçlandıramadıklarımız vardı. 35'ten sonra bireysel hatalar vardı. Rakibi devreye soktuk. Uğurcan orada kurtardı. Duran top kullandılar. Oyunu ikinci yarıda domine etmemiz gerekirken gelgitli bir oyuna döndü. Yapamadığımız final pasları vardı. Ceza sahası içinde koşular yapmalıydık. Girdiklerimiz var, verdiklerimiz var. Kazanmak istiyorduk ama kazanamadık" dedi.

"TRABZONSPOR VAZGEÇMEZ, BEN DE..."

Eksikleri olduğuna vurgu yapan Avcı, "Parçaları tamamlamaya çalışıyoruz. Eksiklerimiz var. Trabzonspor asla vazgeçmez, ben de vazgeçmem. Çalışmaya, daha iyi olmaya devam edeceğiz. Alışık olmadığımız bir oyundu. Kazanmak istiyorduk. Üzgünüz. Kafamızı kaldırıp perşembe gününe bakmamız lazım" ifadelerini kullandı.

İSTİFA SÖZLERİNE CEVAP

İstifa tezahüratlarına da cevap veren Avcı, "Elbette eleştiriler olacaktır. Bunlara saygım büyük. Bu eleştirileri faydalı bir şekilde kullanacağım. Ancak dilimizi ve üslubumuzu bilmek önemli, sonuçta bu bir oyun. Taraftarımıza büyük saygımız var ve takım oturunca gerçek Trabzonspor'u görecekler" şeklinde konuştu.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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